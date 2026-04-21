Test Zendure SolarFlow 2400 Pro : une batterie solaire pensée pour l’autoconsommation avancée

Le marché du stockage solaire résidentiel évolue rapidement. Il ne s’agit plus seulement d’installer deux panneaux sur un balcon pour réduire un peu sa facture d’électricité, mais de construire un véritable système capable de produire, stocker, arbitrer et redistribuer l’énergie au bon moment. C’est précisément dans cette logique que s’inscrit le Zendure SolarFlow 2400 Pro, un produit qui ne vise pas le simple kit solaire d’appoint, mais une forme plus mature d’autoconsommation intelligente.

Sur le papier, le positionnement est clair : puissance AC bidirectionnelle de 2400 W, jusqu’à 3000 W côté MPPT, quatre entrées MPPT, une capacité de base annoncée à 2,4 kWh et une extension possible jusqu’à 16,8 kWh avec batteries additionnelles. À cela s’ajoutent une logique de pilotage via compteur intelligent, des fonctions HEMS, la couche logicielle ZENKI et une ambition assumée autour des usages domestiques plus exigeants, comme la gestion de charges importantes, l’optimisation tarifaire ou le fonctionnement en secours sur prise dédiée. Zendure présente d’ailleurs le SolarFlow 2400 Pro comme une solution adaptée au solaire de balcon comme au solaire en toiture, avec une philosophie clairement tournée vers le retrofit et le pilotage énergétique.

Il faut toutefois éviter une confusion fréquente : le mot « Pro » ne signifie pas ici que le produit devient réservé aux professionnels, mais qu’il monte d’un cran en puissance, en complexité et en ambition. En d’autres termes, le Zendure SolarFlow 2400 Pro s’adresse surtout aux foyers qui veulent faire plus que stocker un peu de surplus solaire. Il vise les utilisateurs qui cherchent une batterie solaire pour autoconsommation capable de s’intégrer dans un système plus large, avec mesure, automatisation et perspective d’évolution.

Dans ce test du Zendure SolarFlow 2400 Pro, l’objectif n’est donc pas de réécrire une fiche produit ni de paraphraser la communication constructeur. Il s’agit de rassembler le meilleur des retours disponibles pour proposer un article test complet, en français, avec un angle clair : comprendre ce que vaut réellement cette solution dans un contexte d’usage domestique, ce qu’elle apporte face aux alternatives, pour quels profils elle est pertinente, et où se situent ses véritables forces comme ses limites. Pour situer plus finement le produit dans la gamme et face à la concurrence, on peut aussi le rapprocher de notre test du Zendure SolarFlow 2400 AC+ et de notre test du Marstek Venus E, deux références utiles pour comprendre où se place exactement ce 2400 Pro.

Une proposition qui dépasse le simple kit solaire plug-and-play

Le premier élément à comprendre, c’est que le SolarFlow 2400 Pro ne joue pas dans la même catégorie qu’un petit kit solaire d’entrée de gamme. Bien sûr, Zendure conserve un discours accessible, avec la promesse d’un système relativement simple à intégrer. Mais dans la pratique, on est face à un produit qui prend tout son sens lorsqu’il est considéré comme un nœud central de gestion énergétique.

Sa puissance bidirectionnelle de 2400 W change déjà la perspective. Là où beaucoup de systèmes savent absorber du surplus solaire mais peinent à restituer l’énergie à un niveau suffisant au moment où la maison consomme vraiment, le 2400 Pro est pensé pour répondre à des besoins plus sérieux. Ce point est crucial. La question n’est pas seulement de savoir combien de kilowattheures on peut stocker, mais à quelle vitesse et avec quelle souplesse on peut les réinjecter dans la maison lorsque l’usage réel l’exige. Zendure met également en avant une entrée MPPT de 3000 W, répartie sur 4 MPPT de 750 W, ainsi qu’une puissance hors réseau pouvant atteindre 2400 VA sur prise dédiée, avec jusqu’à 3200 W dans certains scénarios assistés par le réseau.

Autrement dit, le Zendure SolarFlow 2400 Pro n’est pas conçu pour rester passif. Il a été pensé comme une plateforme capable d’absorber rapidement un surplus solaire conséquent, de piloter les flux d’énergie, et de suivre une logique domestique plus complexe que celle d’un simple micro-stockage. C’est aussi ce qui explique la présence du Smart Meter D0 dans certaines configurations : ici, la mesure n’est pas un accessoire, c’est un élément structurant du système.

Design, format et philosophie matérielle

Le design du SolarFlow 2400 Pro suit une logique très contemporaine chez Zendure : celle d’un système intégré, dense, visuellement robuste et conçu pour s’empiler avec des batteries additionnelles. On retrouve une approche plus proche d’une brique énergétique domestique que d’un appareil purement nomade. Ce n’est pas un détail de style, c’est une information importante sur la manière dont le produit veut être perçu et utilisé.

Le bloc principal intègre une base énergétique et l’électronique de conversion dans un même ensemble. Cela présente un avantage immédiat : la lecture du produit est plus simple. On n’a pas l’impression de devoir assembler plusieurs sous-systèmes pour démarrer. Pour un particulier, cette lisibilité est précieuse. On comprend rapidement ce que l’on achète, ce que le système sait faire dès le départ, et comment il pourra évoluer ensuite.

En contrepartie, cette architecture intégrée implique aussi le compromis classique de ce type de design : en cas de panne majeure, la logique de maintenance peut être moins flexible qu’avec une architecture totalement éclatée entre plusieurs modules spécialisés. C’est la différence entre un système plus compact, plus cohérent à installer, et une structure plus modulaire où chaque sous-ensemble peut être traité de façon plus indépendante.

Zendure met également en avant une protection IP65, ce qui positionne le SolarFlow 2400 Pro comme un produit capable d’évoluer dans des environnements exigeants, notamment en extérieur abrité, en garage ou en local technique. Cette résistance est cohérente avec son positionnement premium, mais il faut garder une lecture réaliste : l’indice de protection est un bon signal, pas une dispense d’installation soignée. La qualité du câblage, de l’emplacement, de la ventilation naturelle et de la protection générale de l’installation restera décisive dans la durée.

Une fiche technique qui le place clairement au-dessus des systèmes d’appoint

Sur le plan purement technique, le Zendure SolarFlow 2400 Pro impressionne par la cohérence de ses chiffres. La capacité de base annoncée à 2,4 kWh permet déjà de lisser une partie des consommations en fin de journée. Mais c’est surtout l’extension jusqu’à 16,8 kWh qui change la nature du produit. Avec cette plage, on ne parle plus simplement d’un petit tampon solaire. On entre dans une logique où le système peut accompagner des usages bien plus structurants dans un foyer : électroménager soutenu, chauffage d’appoint, certains cycles de pompe à chaleur, recharge partielle d’un véhicule électrique ou maintien de charges critiques en cas de coupure. Zendure indique en outre que l’extension se fait via des batteries AB3000L empilables, avec jusqu’à cinq unités supplémentaires sous le bloc principal.

On peut aussi empiler sur des AB2000 (S/X)

Autre point fort : les 4 MPPT. C’est un argument technique plus important qu’il n’y paraît. Dans les installations où les panneaux ne sont pas tous exposés de la même manière, ou lorsqu’on souhaite exploiter plusieurs orientations, plusieurs pans de toit ou plusieurs groupes de modules, disposer de quatre points de suivi distincts apporte une vraie souplesse. Dans un kit très simple, cette richesse reste partiellement sous-exploitée. En revanche, dans un système pensé dès le départ pour être performant et évolutif, elle devient un vrai levier d’optimisation.

La puissance d’entrée AC annoncée à 3200 W complète cette logique. Elle permet au système d’envisager non seulement l’exploitation de la production photovoltaïque, mais aussi des scénarios où l’on arbitre intelligemment entre réseau, stockage et usages domestiques. C’est d’ailleurs là que l’on voit le mieux la différence entre un produit comme le 2400 Pro et un simple stockage de balcon : le SolarFlow 2400 Pro a été pensé pour travailler comme un système énergétique domestique, pas uniquement comme une batterie qui attend passivement un surplus.

Le rôle central du Smart Meter et du HEMS

Ce qui distingue vraiment le Zendure SolarFlow 2400 Pro de nombreuses alternatives, ce n’est pas seulement sa puissance, mais sa capacité à prendre des décisions à partir de la mesure. Et c’est là que le Smart Meter D0 prend toute sa valeur. Dans les bundles où il est inclus, il ne faut pas le voir comme un bonus. C’est l’élément qui transforme le système en outil d’optimisation énergétique.

Sans mesure fiable, on peut stocker et restituer. Avec mesure, on peut ajuster, arbitrer, anticiper et rapprocher le comportement de la batterie des besoins réels du foyer. Zendure insiste d’ailleurs sur la compatibilité du SolarFlow 2400 Pro avec plusieurs compteurs et dispositifs de suivi, notamment les Zendure Smart Meter D0/P1, le Smart Meter 3CT, mais aussi certains produits Shelly et autres accessoires compatibles.

Cette ouverture a une conséquence directe : elle élargit le champ des scénarios possibles. Le système peut alors ne plus seulement réagir à la présence de soleil, mais aussi à la consommation réelle de la maison, à des seuils prédéfinis, à une stratégie de minimisation des achats sur le réseau ou à une logique tarifaire plus fine. C’est précisément ce que Zendure regroupe sous la bannière HEMS, avec la couche logicielle ZENKI chargée d’optimiser les comportements du système.

Il faut néanmoins rester lucide. Un système intelligent ne devient pas miraculeusement performant par la seule présence d’une couche logicielle. Tout dépendra de la qualité du paramétrage, de la stabilité applicative, des habitudes de consommation du foyer et du niveau d’implication de l’utilisateur. Le 2400 Pro récompense clairement les foyers qui réfléchissent leur énergie comme un ensemble à piloter. À l’inverse, il peut sembler plus exigeant à ceux qui cherchent une solution immédiatement transparente sans réflexion supplémentaire.

Une installation qui reste accessible, mais pas anodine

Zendure met en avant un positionnement plug-and-play. Sur le principe, ce n’est pas faux : l’intégration dans l’application, la découverte de l’appareil, la logique de mise en route et l’association avec les autres composants de l’écosystème semblent pensées pour rester relativement accessibles. Mais dans un test sérieux, il faut nuancer cette promesse.

Un appareil capable de gérer 2400 W bidirectionnels, de piloter plusieurs entrées MPPT, de s’intégrer à un compteur intelligent et d’absorber une base photovoltaïque plus ambitieuse n’est pas un produit qu’on aborde comme un gadget. L’installation demande de la méthode, une compréhension minimale du rôle de chaque brique, et une vraie attention à la cohérence de l’ensemble électrique. Ce n’est pas un reproche ; c’est simplement la conséquence naturelle d’un système qui vise plus haut que la moyenne.

Un mot sur la nouvelle batterie AB3000L

Il faut aussi dire un mot de la Zendure AB3000L, la batterie d’extension pensée pour accompagner le SolarFlow 2400 Pro. Avec sa capacité de 2,88 kWh, elle permet de faire évoluer le système de manière progressive, sans obliger à investir d’emblée dans une configuration très lourde. Son intérêt est simple : elle donne au 2400 Pro une vraie marge d’évolution, en permettant d’augmenter le stockage au fil des besoins, que ce soit pour mieux couvrir la consommation du soir, lisser davantage la production solaire ou préparer des usages plus énergivores. Il faut aussi souligner un point pratique : son format relativement compact facilite l’intégration dans un ensemble empilé, sans donner l’impression d’ajouter un bloc disproportionné. Zendure a également travaillé la dissipation thermique, avec un refroidissement passif à l’arrière qui participe à la cohérence de l’ensemble, aussi bien sur le plan technique que visuel. Dans l’écosystème Zendure, cette AB3000L joue donc un rôle clé : celui de la brique qui transforme une base déjà puissante en solution de stockage beaucoup plus ambitieuse.

Le bundle sans batterie additionnelle : une force ou une ambiguïté ?

L’un des points les plus intéressants concerne la perception du bundle sans batterie additionnelle. C’est un sujet important, car beaucoup d’utilisateurs associent spontanément la gamme SolarFlow à l’idée d’un stockage empilé dès l’achat. Or, dans certaines configurations du 2400 Pro, on se retrouve avec un système centré sur la plateforme de puissance, le Smart Meter D0 et les quatre modules, sans ajout d’une batterie AB3000L supplémentaire.

Cette lecture peut déranger au premier abord, surtout si l’interface produit ou certains visuels donnent à penser qu’une capacité plus élevée est déjà incluse. Mais une fois l’ambiguïté levée, le choix devient cohérent : Zendure propose ici un point d’entrée dans un système évolutif. Le client achète une base sérieuse, immédiatement fonctionnelle, puis complète ensuite selon ses besoins, son budget et son profil de consommation.

C’est une stratégie qui a du sens. Elle permet de ne pas surdimensionner d’emblée l’investissement, tout en laissant ouverte la voie vers davantage de stockage plus tard. En revanche, elle demande une lecture attentive de la configuration choisie, sans quoi le risque de déception est réel. En d’autres termes, le SolarFlow 2400 Pro n’est pas ici trompeur par nature, mais il suppose un acheteur attentif à ce qu’il sélectionne réellement.

Face à la concurrence : le vrai duel avec le Marstek Venus E

Plutôt que de multiplier les comparaisons théoriques avec des produits que nous n’avons pas encore testés, il est plus pertinent de mettre le Zendure SolarFlow 2400 Pro face à un concurrent direct déjà passé entre nos mains : le Marstek Venus E. Les deux produits ne racontent pas exactement la même histoire, mais ils répondent à une problématique très proche : améliorer l’autoconsommation solaire avec une batterie AC capable de mieux valoriser l’énergie produite en journée.

Le Marstek Venus E se distingue d’abord par sa lecture plus immédiate. C’est un produit qui met très clairement en avant sa capacité de stockage, avec une approche plus directe et plus accessible pour le particulier qui veut une batterie AC simple à comprendre. Le SolarFlow 2400 Pro, lui, raisonne davantage comme une plateforme énergétique : plus de puissance, plus de logique de mesure, plus d’orientation HEMS, et une approche qui prend tout son sens quand on veut piloter plus finement les flux d’énergie dans la maison.

Le premier vrai différenciateur entre les deux, c’est donc la philosophie produit. Le Marstek Venus E parle d’abord à l’utilisateur qui veut une solution concrète pour stocker davantage et limiter ses achats d’électricité en soirée. Le Zendure SolarFlow 2400 Pro vise un profil un peu plus ambitieux, qui ne cherche pas seulement du stockage, mais aussi une base capable de s’intégrer dans une logique plus avancée de mesure, d’arbitrage et d’évolution future.

Le deuxième écart important concerne la puissance et la structure technique. Avec ses 2400 W bidirectionnels, ses 4 MPPT et sa logique de Smart Meter D0, le SolarFlow 2400 Pro va plus loin dans la gestion énergétique. Il n’est pas seulement là pour emmagasiner du surplus, mais pour devenir un véritable centre de pilotage. De son côté, le Marstek Venus E conserve un positionnement plus lisible et plus immédiat, ce qui peut être un avantage pour un utilisateur qui veut aller à l’essentiel sans entrer trop vite dans une logique de système élargi.

En revanche, si l’on raisonne en termes de complexité, le rapport de force s’inverse. Le Marstek Venus E peut séduire par sa simplicité perçue, là où le SolarFlow 2400 Pro demande davantage d’investissement intellectuel au départ. Ce n’est pas un défaut en soi, mais cela signifie que le produit Zendure s’adresse plus naturellement à un public prêt à structurer son installation sur la durée.

Pour le lecteur qui hésite entre les deux, le choix peut se résumer assez simplement. Le Marstek Venus E reste une alternative très crédible si l’objectif principal est de disposer rapidement d’une batterie AC pour autoconsommation avec une promesse claire et facile à lire. Le Zendure SolarFlow 2400 Pro prend l’avantage si l’on cherche une solution plus évolutive, plus puissante et plus orientée gestion énergétique avancée.

Enfin, pour rester dans l’univers Zendure, il est aussi utile de mettre ce 2400 Pro en perspective avec notre test du Zendure SolarFlow 2400 AC+. Cela permet de mieux comprendre la hiérarchie de la gamme : le 2400 AC+ représente déjà une solution très sérieuse pour le stockage solaire retrofit, tandis que le 2400 Pro pousse encore plus loin la logique de puissance, de pilotage et d’intégration dans un système énergétique domestique plus ambitieux.

SolarFlow 2400 Pro vs SolarFlow 2400 AC+ : quel modèle pour quel usage ?

Au sein même de la gamme Zendure, la comparaison entre le SolarFlow 2400 Pro et le SolarFlow 2400 AC+ est particulièrement utile, car les deux produits peuvent sembler proches au premier regard. Pourtant, ils ne s’adressent pas exactement aux mêmes usages. Pour approfondir ce point, il est utile de relire notre test du Zendure SolarFlow 2400 AC+, qui montre bien à quel point ce modèle est déjà une batterie AC très sérieuse pour l’autoconsommation.

Le SolarFlow 2400 AC+ apparaît avant tout comme une solution de stockage solaire retrofit très cohérente pour les foyers qui veulent récupérer leur surplus photovoltaïque et le réutiliser plus tard, sans forcément entrer tout de suite dans une logique très avancée de gestion énergétique. Il conviendra bien aux utilisateurs qui cherchent une batterie puissante, évolutive, claire à comprendre, et immédiatement pertinente pour augmenter leur taux d’autoconsommation.

Le SolarFlow 2400 Pro, lui, va plus loin dans l’idée de plateforme énergétique domestique. Sa logique avec 4 MPPT, Smart Meter D0, HEMS et pilotage avancé le destine davantage aux foyers qui veulent construire un système plus complet, avec une dimension de mesure, d’arbitrage et d’optimisation plus poussée. Il ne remplace pas simplement le 2400 AC+ ; il s’adresse surtout à un usage plus ambitieux.

En pratique, le choix entre les deux peut se résumer de façon assez simple. Le SolarFlow 2400 AC+ est probablement le meilleur choix si votre priorité est de booster l’autoconsommation avec une batterie AC performante, dans une logique de déploiement relativement directe. Le SolarFlow 2400 Pro devient plus intéressant si vous voulez aller au-delà du simple stockage et entrer dans une vraie stratégie de gestion énergétique pilotée, avec davantage d’intégration et une base photovoltaïque potentiellement plus ambitieuse.

Autrement dit, le 2400 AC+ est très convaincant comme batterie solaire retrofit haut de gamme, là où le 2400 Pro se positionne davantage comme un centre de gestion énergétique pour utilisateurs plus technophiles ou pour projets plus évolutifs. Les deux ont du sens, mais pas forcément pour le même profil ni pour le même niveau d’ambition dans la maison.

Usage réel : ce que change vraiment une base à 2400 W dans une maison

Au quotidien, l’intérêt du Zendure SolarFlow 2400 Pro ne se mesure pas seulement en kilowattheures, mais en capacité à répondre à des charges réalistes au moment où elles se présentent. C’est là que sa puissance de 2400 W prend tout son sens. Une batterie moins puissante peut théoriquement être bien remplie, mais ne pas réussir à soutenir efficacement les usages du soir lorsque plusieurs appareils fonctionnent en même temps.

Avec le 2400 Pro, on entre dans une zone où la batterie n’est plus simplement là pour réduire un peu le talon de consommation. Elle peut accompagner une partie significative des besoins du foyer. Cela ne signifie pas qu’elle remplace le réseau en toutes circonstances, mais qu’elle devient beaucoup plus crédible dans les moments où l’écart entre production solaire et consommation réelle est le plus coûteux.

Cette puissance donne également du sens à la logique de secours. Zendure affirme qu’en cas de coupure, le système peut basculer rapidement sur sa prise hors réseau dédiée et fournir jusqu’à 2400 VA, avec certains scénarios pouvant monter à 3200 W lorsque le réseau assiste le système. Sur le terrain, cela permet d’envisager le maintien de charges essentielles comme le réfrigérateur, le Wi-Fi, l’éclairage critique ou certains équipements de sécurité.

Application, automatisation et promesse ZENKI

L’application Zendure joue ici un rôle central. Elle n’est pas seulement une interface de consultation, mais le lieu où s’organisent les stratégies de charge, de décharge, d’association avec les compteurs, et potentiellement d’optimisation selon les prévisions ou les tarifs. Le système semble pensé pour donner accès à plusieurs niveaux de contrôle : supervision simple pour les utilisateurs qui veulent voir ce qu’il se passe, logique plus fine pour ceux qui veulent intervenir sur les paramètres et la stratégie énergétique.

La couche ZENKI mérite à elle seule une mise au point. Comme souvent avec les promesses d’intelligence énergétique, il faut éviter l’enthousiasme automatique. Dans le meilleur des cas, cette couche permet de mieux exploiter les données disponibles pour rapprocher le comportement du système des besoins réels du foyer. Dans le moins bon des cas, elle reste une surcouche peu exploitée si l’environnement n’est pas bien paramétré. Mais la direction prise est la bonne : le SolarFlow 2400 Pro ne se contente pas de stocker ; il cherche à orchestrer.

Pour les marchés où les tarifs dynamiques se développent, cette orientation pourrait devenir un atout majeur. Zendure communique d’ailleurs sur une compatibilité logicielle étendue avec de nombreux fournisseurs d’énergie. Même si ces promesses doivent toujours être regardées avec prudence dans leur mise en œuvre réelle, elles indiquent clairement que le produit a été pensé pour des usages énergétiques de plus en plus fins.

Pour qui le Zendure SolarFlow 2400 Pro est-il vraiment pertinent ?

Le Zendure SolarFlow 2400 Pro n’est pas un mauvais choix pour un débutant, mais ce n’est clairement pas le produit qui donnera son plein potentiel à quelqu’un qui ne souhaite ni mesurer, ni paramétrer, ni faire évoluer son installation. Il prend tout son sens chez les foyers qui réunissent plusieurs conditions : une production solaire déjà sérieuse ou en projet, une volonté de maximiser l’autoconsommation, un intérêt pour le pilotage énergétique, et la perspective d’une évolution future vers plus de stockage ou plus d’automatisation.

Il est aussi particulièrement intéressant pour ceux qui voient leur maison comme un système énergétique en construction : ajout futur d’une pompe à chaleur, d’une borne de recharge, d’équipements programmables, ou simple envie de réduire au maximum les achats d’électricité aux mauvais moments. Dans cette perspective, le 2400 Pro agit comme une base stratégique bien plus que comme un simple accessoire de confort.

En revanche, pour un utilisateur qui veut juste une solution immédiate, lisible en cinq minutes et totalement transparente dans sa logique, le produit peut paraître trop ambitieux. Ce n’est pas son défaut principal ; c’est simplement la conséquence de son positionnement réel.

Verdict : un système de stockage solaire parmi les plus cohérents pour l’autoconsommation avancée

Au final, le Zendure SolarFlow 2400 Pro apparaît comme l’une des propositions les plus cohérentes du moment pour qui cherche une batterie solaire pour autoconsommation qui soit à la fois puissante, évolutive et pensée pour une gestion énergétique sérieuse. Sa force ne repose pas sur un seul chiffre, mais sur l’assemblage de plusieurs qualités : 2400 W bidirectionnels, 3000 W MPPT, 4 MPPT, une capacité extensible jusqu’à 16,8 kWh, une logique HEMS bien mise en avant, et un couplage intelligent avec les dispositifs de mesure compatibles.

Il ne faut pourtant pas l’acheter avec de mauvaises attentes. Dans une configuration sans batterie additionnelle, le produit est avant tout une plateforme Pro de production, de mesure et de pilotage. Ce n’est pas un « gros pack de stockage » immédiatement complet, mais un point de départ particulièrement solide pour qui veut construire un système domestique d’autoconsommation avancée.

C’est précisément ce qui fait sa valeur. Le SolarFlow 2400 Pro ne simplifie pas artificiellement le discours pour ressembler à un gadget. Il assume d’être un produit plus ambitieux, plus structurant et plus proche d’une infrastructure énergétique domestique que d’un simple accessoire solaire. Pour les foyers qui ont cette ambition, c’est une solution qui mérite clairement d’être placée parmi les références du segment.

Le solarFlow 2400 Pro est disponible sur le site Zendure au prix de 1319€ ou sur Amazon.

D’autre options sont disponibles :