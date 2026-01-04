[Test] Marstek Venus E 3.0 : batterie AC 5,12 kWh pour booster l’autoconsommation

Le stockage résidentiel n’est plus un gadget réservé aux passionnés : c’est devenu un levier concret pour réduire la facture, lisser les pointes de consommation et sécuriser quelques usages essentiels. Entre l’évolution des tarifs, la baisse d’intérêt de certains mécanismes de revente du surplus et l’augmentation des besoins électriques (télétravail, domotique, climatisation, recharge), l’idée de conserver chez soi une partie de l’énergie produite prend tout son sens.

Dans ce contexte, les solutions à couplage AC (qui se branchent côté 230 V, sans intervenir sur le champ photovoltaïque en courant continu) séduisent de plus en plus. Elles s’intègrent sur une installation existante, y compris un kit balcon en micro-onduleurs, sans remplacer l’onduleur ni reconfigurer toute l’installation solaire.

La Marstek Venus E 3.0 arrive avec une promesse simple : rendre le stockage accessible et immédiatement utile. Il s’agit d’une batterie domestique AC pensée pour capter le surplus solaire en journée et le restituer le soir, avec en bonus une sortie de secours pour continuer à alimenter certains appareils en cas de coupure. Sur le papier, elle vise large : appartement équipé d’un kit balcon, maison déjà équipée en photovoltaïque, ou petit site pro qui veut gagner en résilience.

Pourquoi le couplage AC change la logique du stockage

Une batterie AC ne se branche pas sur les panneaux : elle se branche au réseau de la maison. Le système mesure les flux (consommation, production, éventuelle injection) puis décide de charger quand il y a un surplus, et de décharger quand la maison importe du courant.

L’avantage est évident pour une installation existante. En contrepartie, il y a une chaîne de conversions (AC → DC pour charger, puis DC → AC pour alimenter) : l’efficacité dépend donc de la puissance instantanée et du profil d’usage. En pratique, les très petites charges permanentes peuvent rendre l’intérêt moins visible si la batterie cyclait en micro-quantités en continu. À l’inverse, dès qu’on alimente des usages cohérents (électroménager, cuisson, chauffe-eau piloté, recharge lente), l’intérêt devient très tangible.

Marstek Venus E 3.0 : fiche technique et positionnement

Capacité, chimie et longévité

La base, c’est une capacité brute de 5,12 kWh avec des cellules LiFePO4 (lithium fer phosphate), généralement choisies pour leur stabilité thermique et leur bonne tenue dans le temps. Marstek met en avant un niveau de durabilité typique de cette chimie (plusieurs milliers de cycles), ce qui correspond à une logique résidentielle sur de nombreuses années, à condition de respecter des conditions d’usage cohérentes (température, ventilation, réglages de réserve, etc.).

La batterie est annoncée IP65, un point important si vous envisagez une installation en garage, buanderie, abri extérieur ou zone potentiellement humide (tout en restant dans un environnement approprié pour un équipement électrique).

Puissance de charge/décharge et cadre d’installation

Marstek adopte une approche pragmatique : autour de ±800 W en charge/décharge dans un usage standard, avec une capacité de montée jusqu’à 2 500 W selon la configuration. L’idée est de permettre un démarrage simple, puis une exploitation plus ambitieuse si l’installation électrique le permet.

Point essentiel : plug & play ne veut pas dire sans règles. Une batterie qui échange plusieurs centaines de watts (et parfois plus) avec le réseau domestique doit être branchée correctement : prise avec terre, protections adaptées, idéalement ligne dédiée si vous visez des puissances élevées. On évite les rallonges, multiprises et montages approximatifs. Le bénéfice du couplage AC, c’est l’absence de travaux côté panneaux et onduleur, pas l’absence de bonnes pratiques côté maison.

Secours EPS/backup : un vrai plus en cas de coupure

La Venus E 3.0 propose une sortie de secours (EPS/backup) destinée à alimenter des appareils essentiels en cas de coupure. La commutation annoncée est très rapide (de l’ordre de quelques millisecondes), ce qui permet une continuité quasi instantanée pour de nombreux équipements domestiques : routeur, éclairage, frigo, informatique légère.

Il faut néanmoins garder une logique de dimensionnement : une sortie backup alimente un sous-ensemble d’usages choisis, elle ne transforme pas automatiquement la maison en site autonome. Plus la charge est élevée, plus la décharge est rapide, et plus la stratégie doit être réfléchie (ce qui est vital, ce qui peut attendre).

Connectivité et intégration

La Venus E 3.0 propose une connectivité moderne (Wi‑Fi, Bluetooth) et, selon les versions et marchés, un port LAN ainsi qu’une liaison RS485 pour l’intégration à des systèmes d’énergie plus avancés (EMS). Le LAN est souvent sous-estimé : sur un appareil de gestion énergétique, la stabilité réseau est parfois plus importante que des fonctions secondaires.

Installation et prise en main : une expérience pensée pour aller vite

Avec ou sans compteur intelligent (CT002)

La mise en service s’appuie sur la batterie, l’application Marstek, et selon votre objectif un compteur intelligent (souvent le Marstek CT002). La logique est simple :

Sans compteur : vous pouvez déjà piloter des plages de charge/décharge (mode planning). C’est utile si vous voulez exploiter des heures creuses/heures pleines, ou tester la batterie avant de passer à une régulation sur surplus.

: vous pouvez déjà piloter des plages de charge/décharge (mode planning). C’est utile si vous voulez exploiter des heures creuses/heures pleines, ou tester la batterie avant de passer à une régulation sur surplus. Avec compteur : la batterie régule en fonction des flux réels. Elle charge quand il y a un surplus et décharge quand la maison importe. C’est aussi le meilleur moyen d’approcher un fonctionnement anti-injection pour minimiser l’énergie renvoyée vers le réseau.

Compatibilité avec le Shelly Pro 3EM

Si vous êtes déjà équipé d’un compteur d’énergie connecté, c’est un point intéressant : la Venus E 3.0 n’est pas limitée au compteur Marstek CT002. Le manuel Marstek mentionne une compatibilité avec plusieurs solutions tierces, dont le Shelly Pro 3EM (ainsi que certains modèles Shelly proches). Une fois le Shelly installé au tableau (tores sur L1/L2/L3) et connecté au réseau, il remonte en temps réel les puissances importées et exportées. La batterie peut alors ajuster sa charge et sa décharge pour coller au surplus, améliorer l’autoconsommation et limiter l’injection. En pratique, la clé est d’être rigoureux sur le sens des tores, la correspondance des phases et la stabilité réseau. À noter aussi que, dans la logique Marstek, chaque modèle de compteur listé est prévu pour piloter un seul appareil par phase dans la configuration autoconsommation.

Dans la vie réelle, c’est cette boucle de mesure qui transforme une grosse batterie en un outil d’optimisation automatique. Sans mesure, on fait du décalage horaire. Avec mesure, on colle au plus près de ce qui se passe au tableau.

Modes de fonctionnement : autoconsommation, planning, optimisation

Marstek met en avant trois modes qui couvrent la grande majorité des besoins :

Autoconsommation : la batterie charge sur surplus et décharge quand la maison en a besoin.

: la batterie charge sur surplus et décharge quand la maison en a besoin. Planning (manuel) : vous définissez précisément des plages (par exemple, ne pas décharger avant 18h, conserver une réserve minimale, charger en heures creuses).

: vous définissez précisément des plages (par exemple, ne pas décharger avant 18h, conserver une réserve minimale, charger en heures creuses). Optimisation IA : le système cherche à arbitrer automatiquement en combinant plusieurs signaux (habitudes de consommation, tarification, météo selon disponibilité locale).

Ce trio a un mérite : il évite l’écueil des interfaces surchargées. Le but, dans un foyer, n’est pas d’avoir cinquante réglages, mais un comportement stable qui apporte des économies sans demander une surveillance quotidienne.

A tout moment il est possible de basculer d’un mode à l’autre.

Performances et usages concrets : ce que 5,12 kWh changent vraiment

Se projeter : repères simples et bénéfices réels

Le chiffre 5,12 kWh peut sembler abstrait. Ce n’est pas l’autonomie complète d’une maison, surtout en hiver, mais c’est une capacité suffisante pour changer l’usage de nombreux foyers. Quelques repères permettent de mieux visualiser :

Un frigo moderne consomme souvent autour de 0,8 à 1,5 kWh par jour selon l’usage et le modèle.

Une box Internet + équipements réseau + veilles peuvent représenter 0,2 à 0,6 kWh par jour selon le matériel.

Un cycle de lave-linge ou de lave-vaisselle varie souvent entre 0,5 et 1,5 kWh selon la température et le programme.

Avec 5 kWh, l’objectif n’est pas d’alimenter tout et n’importe quoi en permanence. L’objectif est de couvrir le talon de consommation et une partie des pointes du soir lorsque la production solaire est terminée. En été, un foyer peut parfois passer une grande partie de la soirée et de la nuit en puisant sur la batterie. En mi-saison, on gomme surtout le pic du soir. En hiver, le gain est souvent plus marqué via le décalage tarifaire (heures creuses/heures pleines) que via le solaire pur, car la production baisse.

Anti-injection : utile, mais jamais parfait au milliwatt

Minimiser l’injection sur le réseau est une demande fréquente : contraintes contractuelles, simplicité administrative, ou simple préférence économique. Avec un compteur en temps réel, la Venus E 3.0 ajuste sa consigne pour absorber le surplus et limiter l’énergie renvoyée vers l’extérieur.

Dans la réalité, une régulation a toujours une petite inertie : production solaire variable, démarrage d’un four, cycles d’une plaque à induction, impulsions de certains appareils. L’objectif est donc une réduction très nette de l’injection, pas une absence totale à chaque seconde. Un bon réglage et une installation stable font souvent la différence.

Comparatif : Marstek Venus E 3.0 vs Zendure SolarFlow 2400 AC

La comparaison est pertinente : les deux systèmes visent l’autoconsommation sans refaire toute l’installation photovoltaïque, mais l’approche est différente. Pour référence, nous avons publié un test détaillé du concurrent Zendure ici : Test Zendure SolarFlow 2400 AC.

Capacité de départ : avantage Marstek

La Venus E 3.0 démarre directement à 5,12 kWh. C’est confortable, car l’effet sur la consommation du soir peut être rapide : on stocke une quantité notable en journée et on la restitue au bon moment. Face à cela, Zendure démarre avec des modules d’environ 2,88 kWh pour le SolarFlow 2400 (batterie AB3000X), ce qui facilite une montée progressive, mais peut nécessiter davantage de modules pour obtenir le même impact.

Écosystème et pilotage : Zendure est très orienté HEMS, Marstek mise sur la simplicité

Zendure a beaucoup travaillé l’écosystème logiciel (pilotage HEMS, automatisations, logique d’optimisation poussée). Marstek propose également des modes d’optimisation, mais l’ADN de la Venus E 3.0 est davantage celui d’une batterie domestique tout-en-un : une base solide, un pilotage clair, et une intégration rapide dans une installation existante.

Puissance : match serré, le vrai sujet reste votre installation

Sur le papier, Marstek annonce jusqu’à 2 500 W, Zendure autour de 2 400 W selon configuration. Dans la pratique, la différence se joue moins sur 100 W que sur la qualité du câblage, la ligne dédiée si nécessaire, les protections, et la capacité du système à encaisser les variations rapides de charge.

Secours : deux philosophies, même objectif

Les deux proposent un mode secours avec bascule rapide. La valeur réelle dépend surtout de votre scénario : quels appareils doivent continuer à fonctionner, combien de temps, et avec quelle puissance. Dans tous les cas, une approche circuits essentiels est la plus cohérente : frigo, routeur, éclairage, informatique légère, quelques prises.

À qui recommander la Marstek Venus E 3.0 ?

La Venus E 3.0 a du sens si vous cherchez une solution qui combine simplicité, capacité sérieuse et intégration rapide sans refaire votre installation solaire. Concrètement :

Foyers déjà équipés en photovoltaïque (onduleur ou micro-onduleurs) qui veulent stocker le surplus et le consommer le soir.

(onduleur ou micro-onduleurs) qui veulent stocker le surplus et le consommer le soir. Utilisateurs de kits balcon qui veulent rendre leur production utile au-delà des heures de soleil, sans travaux lourds.

qui veulent rendre leur production utile au-delà des heures de soleil, sans travaux lourds. Maisons avec heures creuses qui veulent faire du décalage tarifaire (charger au meilleur prix, restituer au moment le plus coûteux).

qui veulent faire du décalage tarifaire (charger au meilleur prix, restituer au moment le plus coûteux). Personnes sensibles aux coupures qui veulent un secours simple pour maintenir les essentiels.

À l’inverse, si vous cherchez une modularité très fine, un pilotage HEMS très approfondi et un écosystème domotique plus dense, le Zendure SolarFlow 2400 AC mérite d’être étudié attentivement.

Conclusion : une batterie AC cohérente, pensée pour l’usage

La Marstek Venus E 3.0 coche les cases essentielles du stockage AC moderne : capacité confortable, chimie LiFePO4, pilotage clair (autoconsommation, planning, optimisation), limitation de l’injection via compteur, et une sortie de secours qui améliore fortement la valeur d’usage. Ce n’est pas un produit magique, et il ne faut pas sous-estimer l’importance d’une installation électrique propre, surtout si vous visez des puissances élevées. Mais si votre objectif est de déplacer une partie de l’énergie du jour vers le soir, de lisser la facture, et d’ajouter un filet de sécurité en cas de coupure, la Venus E 3.0 propose une approche solide, facile à comprendre, et crédible dans la vraie vie.

Le Marstek Venus E 3.0 est disponible au prix de 1499€ sur le site Marstek (compteur CT002 offert).