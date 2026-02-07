Test TerraMaster D1 SSD Pro : notre avis sur ce boîtier SSD NVMe Thunderbolt 5/USB4 80 Gbit/s

Le stockage externe est entré dans une nouvelle phase : celle où la connectique n’est plus seulement un plus, mais un goulot d’étranglement assumé. Entre les tournages en 4K/8K, les bibliothèques photo qui dépassent facilement la centaine de gigaoctets par projet et les flux de travail qui réclament des copies rapides pour sécuriser les rushes, un boîtier NVMe haut de gamme peut faire gagner des minutes… plusieurs fois par jour. C’est précisément le terrain du TerraMaster D1 SSD Pro (dispo sur Amazon), un boîtier M.2 pensé pour tirer parti des liaisons Thunderbolt 5 / USB4 80 Gbit/s et promettre, dans de bonnes conditions, des débits qui s’approchent des limites pratiques de cette interface.

À qui s’adresse le TerraMaster D1 SSD Pro ?

Le D1 SSD Pro vise les usages où la vitesse d’un disque externe impacte directement la productivité : créateurs vidéo, photographes qui déchargent des cartes très rapides, studios qui déplacent des projets lourds entre machines, motion designers qui manipulent des caches volumineux, ou encore utilisateurs qui veulent un disque “navette” ultra rapide. Ici, on n’achète pas un simple périphérique de sauvegarde : on achète un canal de travail vers un SSD NVMe interchangeable.

Notre protocole de test

Configuration

Faute de Thunderbolt 5, nos essais ont été réalisés sur un Mac Studio (M1 Max) équipé de Thunderbolt 4. À l’intérieur, nous avons monté un KIOXIA Exceria Pro 2 To au format M.2 2280 (disponible sur Amazon). Ce point est déterminant : sur une machine Thunderbolt 4, il est impossible d’exploiter le mode 80 Gbit/s à son maximum. En revanche, cela permet d’évaluer précisément la qualité de construction, la stabilité thermique et le comportement en usage intensif.

Ce qu’il faut retenir sur Thunderbolt 4 vs Thunderbolt 5

Dans le monde réel, les solutions Thunderbolt 4 / USB4 40 Gbit/s plafonnent généralement autour de 3 000 à 3 800 Mo/s selon les machines, les contrôleurs et le SSD. Avec Thunderbolt 5 / USB4 80 Gbit/s, la limite pratique se situe plutôt autour de 7 000 Mo/s en séquentiel, à condition que tout soit aligné (machine, câble, SSD, pilote/OS). Le D1 SSD Pro se positionne précisément sur cet objectif : délivrer un haut débit et le maintenir dans la durée, sans ventilateur.

Design et qualité de fabrication

Dès la prise en main, le D1 SSD Pro se distingue par sa construction : un châssis en aluminium massif et un design à ailettes très prononcé. Ce n’est pas un choix esthétique gratuit : la coque sert de dissipateur thermique géant, avec un parti pris assumé pour la stabilité plutôt que l’ultra-compacité. Le boîtier paraît robuste, adapté à un environnement de production, et rassurant pour transporter des données sensibles.

Connectique et indicateur

La philosophie est minimaliste : un port USB‑C (utilisé pour Thunderbolt/USB4) et une LED d’activité. Pas de hub, pas de second port. Le D1 SSD Pro est conçu comme une “liaison rapide” dédiée, pour brancher, travailler, transférer, puis repartir.

Installation du SSD : simple et évolutive

Le montage du SSD est accessible : on ouvre le boîtier, on insère le M.2 2280, on fixe, puis on referme. L’intérêt d’un boîtier vendu sans SSD est évident : vous choisissez le modèle, la capacité et le niveau d’endurance, et vous pouvez faire évoluer l’ensemble plus tard. Le D1 SSD Pro accepte des SSD jusqu’à 8 To, et l’approche boîtier durable + SSD remplaçable est pertinente sur le long terme.

Performances : ce que l’on observe sur Thunderbolt 4

Mesures Disk Speed Test sur Mac Studio (M1 Max)

Sur notre Mac Studio (M1 Max) en Thunderbolt 4 avec le KIOXIA Exceria Pro 2 To, l’application Blackmagic Disk Speed Test indique un débit moyen d’environ 3 205,8 Mo/s en écriture et 2 944,7 Mo/s en lecture. Avec un transfert de 5 Go, cela correspond à un ordre de grandeur d’environ 1,6 s pour écrire 5 Go et 1,7 s pour lire 5 Go, selon la nature des fichiers et la charge système.

Sur notre Mac Studio Thunderbolt 4, le boîtier se comporte comme un excellent boîtier 40 Gbit/s. Avec un NVMe sérieux, on atteint rapidement les plafonds usuels de cette interface : transferts rapides, sensation de réactivité très proche d’un SSD interne dans de nombreux usages, et surtout une expérience supérieure à un SSD externe USB 10 Gbit/s dès que les volumes de données deviennent importants.

Usage concret

Au quotidien, cela se traduit par des copies rapides de bibliothèques photo, de projets et d’assets, mais aussi par la possibilité de travailler directement sur le disque externe (scratch disk, caches, médias, proxys), tant que votre application et votre workflow sont cohérents avec un stockage externe. Pour beaucoup de créateurs, c’est l’outil parfait pour décharger, trier, monter, exporter et archiver sans se battre avec des temps d’attente interminables.

Performances : le potentiel en Thunderbolt 5

Sur une machine Thunderbolt 5, les retours de tests indiquent que le D1 SSD Pro peut approcher les 7 000 Mo/s en lecture et rester très élevé en écriture avec un SSD adapté. C’est proche de la limite pratique de l’interface 80 Gbit/s : le boîtier ne fait pas de miracles, mais il exploite réellement ce que la liaison permet. Sur des transferts fréquents de centaines de gigaoctets, le gain de temps par rapport au 40 Gbit/s devient très tangible.

Attention au chaînon faible : câble, machine, SSD

Pour atteindre ce niveau de performances, tout doit être aligné : une machine TB5/USB4 80 Gbit/s, un câble réellement certifié 80 Gbit/s, et un SSD NVMe qui tient ses débits en écriture soutenue. Le point le plus sous-estimé est souvent le SSD : certains modèles chutent fortement après épuisement du cache, ce qui se verra instantanément sur de gros transferts. Un boîtier rapide révèle la qualité réelle du NVMe installé.

Gestion thermique : le vrai point fort

Le châssis chauffe lors d’écritures longues, ce qui est normal et même souhaitable : cela signifie que la chaleur est extraite du SSD et dissipée par l’aluminium. Dans nos usages intensifs, nous n’avons pas constaté de baisse brutale de débit typique d’un boîtier compact qui étouffe son contrôleur. Et comme le refroidissement est passif, il n’y a pas de bruit, pas de vibration, et moins de contraintes liées à la poussière qu’un design ventilé.

Compatibilité et formats : penser workflow

Un boîtier NVMe n’impose pas un système de fichiers. Sur macOS, APFS est logique pour un usage Apple‑centré ; exFAT est souvent le choix pragmatique pour passer entre Mac et Windows. L’important est de choisir en fonction de votre chaîne de production (permissions, fiabilité, interchangeabilité). Le D1 SSD Pro fait le transport rapide ; votre stratégie de formatage fait le reste.

Les points à surveiller

Encombrement

Le design radiateur implique un boîtier plus épais et plus lourd que certains concurrents très compacts. Ce n’est pas gênant sur un bureau, mais cela compte si vous voyagez léger.

Prix et pertinence

Le D1 SSD Pro reste une solution coûteuse (229€ sur Amazon), d’autant que le SSD est à acheter séparément. La question à se poser est simple : transférez-vous des volumes importants, très souvent ? Si votre flux de travail vous fait perdre chaque jour du temps en transferts, l’investissement peut devenir rationnel. Si vos transferts sont occasionnels, un boîtier USB4/Thunderbolt 4 bien moins cher offrira déjà une excellente expérience.

Conseils d’achat : comment décider rationnellement

Évaluez votre réalité : volumes hebdomadaires transférés, fréquence des copies longues, et valeur de votre temps. Si vous passez 15 à 20 minutes par jour à attendre des transferts, cela représente des dizaines d’heures par an. Dans un contexte professionnel, un boîtier 80 Gbit/s peut se rentabiliser en productivité. Dans un usage domestique ou ponctuel, l’écart de prix sera difficile à justifier.

Verdict

Le TerraMaster D1 SSD Pro est un boîtier NVMe premium, pensé pour les environnements où l’on exige vitesse, silence et stabilité. Son design à ailettes n’est pas un gadget : il sert un objectif clair, limiter les risques de throttling et maintenir des performances cohérentes lors de longues écritures. Sur notre Mac Studio M1 Max en Thunderbolt 4 avec un KIOXIA Exceria Pro 2 To, il se comporte déjà comme un excellent boîtier 40 Gbit/s, agréable et constant. Sur une machine Thunderbolt 5, il a le potentiel de devenir un véritable accélérateur de workflow, proche des limites pratiques de l’interface 80 Gbit/s.

En résumé : si vous êtes équipé (ou sur le point de l’être) en Thunderbolt 5 et que vous manipulez de gros volumes de données, le D1 SSD Pro a une vraie légitimité. Si votre usage est plus occasionnel ou si vous restez en Thunderbolt 4 durablement, il existe des options moins onéreuses qui couvriront vos besoins avec un meilleur ratio performance/prix.

TerraMaster D1 SSD Pro est disponible sur Amazon au prix de 229€ (en cochant le coupon sous le prix).