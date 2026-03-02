TENDANCES
Bolt : ce robot humanoïde chinois peut courir jusqu'à 36 km/h
Science

Bolt : ce robot humanoïde chinois peut courir jusqu’à 36 km/h

2 min.
2 Mar. 2026 • 18:30
0

Semaine après semaine, la robotique humanoïde chinoise ne cesse de nous épater. La société MirrorMe Technology basée à Shanghai a dévoilé Bolt, un robot bipède capable d’atteindre 36 km/h en course, soit pas moins de 10 mètres par seconde. ! Une performance inédite pour une machine de 75 kilos reposant uniquement sur deux jambes.

Bolt Robot

Avec ses 1,75 mètre de hauteur et sa silhouette élancée recouverte d’une finition rouge brillante, Bolt affiche des proportions très proches de celles d’un adulte. Lors d’essais réalisés sur piste, l’humanoïde a atteint sa vitesse maximale de manière stable, établissant ainsi un nouveau record officieux dans sa catégorie.

Une approche biomécanique différente des sprinteurs humains

Contrairement à un athlète qui maximise l’amplitude de ses foulées, Bolt adopte une stratégie radicalement différente. Le robot mise en effet sur des pas courts et extrêmement rapides afin de maintenir son équilibre tout en augmentant sa cadence (un peu à la manière de l’athlète américain Michael Johnson).  Cette technique réduit les pertes de stabilité et optimise la propulsion vers l’avant.

Ce choix d’ingénierie illustre les spécificités de la locomotion robotique : là où l’humain exploite l’élasticité musculaire et la coordination neuromotrice, la machine s’appuie sur des algorithmes de contrôle en temps réel et des actionneurs haute fréquence.

Vers une nouvelle génération d’humanoïdes performants

MirrorMe Technology affiche une ambition claire, qui est de concevoir des robots capables de surpasser les capacités physiques humaines dans certains domaines. Le nom “Bolt” fait d’ailleurs référence au sprinteur Usain Bolt, symbole mondial de vitesse, même si la machine n’atteint pas (encore) les records du champion jamaïcain.

Il ne reste plus qu’à démontrer l’efficacité de cette technologie en conditions réelles, c’est à dire au-delà d’une piste parfaitement lisse ou d’un tapis roulant de laboratoire.

