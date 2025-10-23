Le robot humanoïde Unitree H2 réalise une spectaculaire démonstration d’agilité

Le spécialiste chinois de la robotique Unitree vient de dévoiler son dernier chef-d’œuvre technologique : le H2 est un robot humanoïde de grande taille capable de bouger avec une fluidité déconcertante. Successeur des modèles G1 et R1, ce nouveau venu repousse les limites de la mobilité robotique tout en affichant un design pour le moins inattendu. Pour la première fois en effet, Unitree dote l’un de ses androïdes d’un visage humain statique, les caméras du robot étant placées au niveau des deux yeux. Voilà bien un choix esthétique audacieux, et qui évidemment divise déjà les internautes.

Un condensé de puissance et d’équilibre

Mesurant 1,80 mètre de haut pour 70 kilos, le H2 impressionne avant tout par son agilité. Doté de 31 degrés de liberté, le H2 effectue avec aisance des mouvements de danse, de sport ou d’arts martiaux. Sous sa coque en aluminium et fibre de carbone se cache une architecture puissante, soit un processeur Intel Core i5 associé à une puce NVIDIA Jetson AGX Thor, capable de délivrer 2 070 Tops de puissance de calcul ! Son autonomie peut atteindre jusqu’à trois heures, une performance notable pour un robot de cette taille.

Un compagnon “né pour servir”… mais pas encore rassurant

Unitree présente le H2 comme un robot « born to serve everyone safely and friendly » — né pour servir chacun avec sécurité et bienveillance. Un message qui s’inscrit dans la tendance chinoise des robots compagnons, à l’image du GR-3 de Fourier Intelligence. Pourtant, la proximité entre humains et humanoïdes reste encore sujette à débat, d’autant que certaines expériences récentes ont révélé des comportements imprévisibles.Le prix du H2 n’a pas encore été communiqué, mais il se murmure que ce dernier devrait avoisiner les 90 000 dollars, soit le tarif de son prédécesseur H1.