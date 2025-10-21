TENDANCES
KultureGeek Science Caltech dévoile un spectaculaire robot hybride mi-humanoïde mi-drone
Caltech dévoile un spectaculaire robot hybride mi-humanoïde mi-drone

21 Oct. 2025 • 12:35
0

Le California Institute of Technology (Caltech) et le Technology Innovation Institute (TII) d’Abu Dhabi viennent de présenter X1, un système multirobot inédit issu de trois années de recherche conjointe. Dévoilé pour la première fois au Center for Autonomous Systems and Technologies (CAST), ce projet illustre les avancées majeures rendues possibles par la coopération internationale dans le domaine de la robotique autonome. Lors de la présentation, le robot humanoïde a servi de plateforme de lancement au M4, un robot multimodal capable de se transformer à la volée. D’abord déployé comme un drone, le M4 a ensuite atterri, replié ses hélices et adopté une configuration roulante avant de reprendre son envol. Après la vague des robots humanoïdes, voici donc la nouvelle génération de machines capables d’évoluer de manière fluide dans des environnements variés, terrestres ou aériens.

Vers une nouvelle ère de robots adaptatifs

Le système X1 a été conçu pour opérer dans des contextes où la flexibilité est essentielle : missions de secours, exploration planétaire ou opérations militaires complexes. En combinant la locomotion terrestre, aérienne et humanoïde, les chercheurs ambitionnent de créer des robots véritablement polyvalents, capables de s’adapter en temps réel à leur environnement.

Caltech estime que cette approche modulaire ouvrira la voie à une nouvelle ère d’intelligence robotique, où chaque unité peut coopérer, se reconfigurer et optimiser ses actions sans aucune supervision humaine. X1 n’est donc pas seulement une prouesse d’ingénierie, mais un aperçu concret de ce que pourrait devenir la robotique du futur : autonome, collaborative et résolument multimodale.

