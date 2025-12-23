La Poste : la cyberattaque se poursuit, mais l’accès aux services est progressivement de retour

La cyberattaque qui paralyse les infrastructures numériques de La Poste depuis lundi se poursuit ce mardi. Si l’accès aux services en ligne demeure erratique, l’entreprise se veut rassurante sur le point le plus critique à l’approche de Noël : la livraison physique des cadeaux par colis et du courrier est pour l’instant préservée.

La cyberattaque est toujours en cours

Dans un point de situation publié à 12h30, La Poste confirme que les facteurs ont pu partir en tournée ce matin normalement. Malgré un contexte opérationnel qualifié de « très difficile », la distribution des lettres et des paquets ne subit pas de blocage majeur à ce stade.

C’est un soulagement logistique alors que le groupe affronte sa période la plus intense de l’année, traitant environ 180 millions de colis sur les deux derniers mois. Roland Lescure, ministre de l’Économie, a d’ailleurs indiqué sur BFMTV que « la priorité des priorités, c’est de faire en sorte que les colis arrivent à temps pour Noël ».

Techniquement, la cyberattaque visant La Poste identifié comme une attaque par déni de service (DDoS) continue de saturer les réseaux. Bien que La Poste note une amélioration globale de l’accès à ses services en ligne, elle admet que « la situation demeure instable ». Les centres d’appel, en particulier, rencontrent toujours des difficultés d’accessibilité.

Concernant La Banque Postale, la communication officielle assure une reprise de la consultation des comptes en ligne à la mi-journée, non sans ralentissements. Toutefois, la réalité semble plus nuancée : l’application mobile affiche encore des messages d’indisponibilité chez certains clients. Le groupe maintient néanmoins sa position ferme énoncée la veille : aucune donnée sensible n’a été dérobée durant l’attaque informatique.