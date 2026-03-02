Nvidia investit 4 milliards de dollars dans la photonique pour l’IA

Nvidia va investir 2 milliards de dollars aussi bien dans Lumentum que dans Coherent, deux fabricants américains de composants optiques indispensables aux data centers, dans le cadre d’accords pluriannuels incluant des engagements d’achat massifs et des droits d’accès à des capacités de production futures. Les fonds sont destinés à soutenir la recherche, le développement et l’extension des capacités de fabrication des deux entreprises.

Un investissement dans des entreprises de photonique

Ces deux partenariats s’inscrivent dans la stratégie de Nvidia de réinvestir ses profits considérables pour consolider l’écosystème de l’intelligence artificielle, au même titre que ses investissements dans les opérateurs de data centers comme CoreWeave ou dans des développeurs de modèles comme OpenAI.

Lumentum et Coherent sont les deux principaux producteurs américains de lasers en phosphure d’indium, composants qui permettent aux data centers d’atteindre des connexions à très haute bande passante et une transmission de données plus rapide. Les accords leur offrent une visibilité suffisante sur la demande pour justifier des investissements dans leurs capacités de production, réduisant ainsi leur risque industriel.

La photonique répond à un besoin croissant et précis. L’essor de l’IA agentique, comme Claude Cowork d’Anthropic ou Copilot Tasks de Microsoft, qui exécutent plusieurs tâches simultanées, fait grimper les besoins en bande passante des data centers. Les fibres optiques offrent une bande passante nettement supérieure, une latence plus faible et une consommation d’énergie réduite par rapport aux câbles en cuivre.

Nvidia n’est pas seul à s’intéresser à ce domaine. Le mois dernier, la DARPA, une agence du département de la Défense des États-Unis chargée de la recherche et développement des nouvelles technologies destinées à un usage militaire, a lancé un appel à propositions de recherche sur l’amélioration de l’informatique photonique appliquée à l’IA. AMD, de son côté, a racheté la start-up de photonique Enosemi l’an dernier pour, selon ses termes, « accélérer » l’innovation optique de ses systèmes IA.