SoftBank et Nvidia valoriseraient Skild AI, une société d' »IA pour robots », à 14 milliards de dollars
Hors-Sujet

SoftBank et Nvidia valoriseraient Skild AI, une société d' »IA pour robots », à 14 milliards de dollars

12 Déc. 2025 • 10:55
Selon plusieurs informations concordantes, le japonais SoftBank et l’américain Nvidia seraient en discussions avancées pour mener un financement dépassant le milliard de dollars au profit de Skild AI. Cette nouvelle levée de fonds propulserait la jeune pousse à une valorisation d’environ 14 milliards de dollars, soit près du triple de son estimation de mai dernier.

Fondée il y a moins de trois ans, Skild AI avait déjà levé 500 millions de dollars lors d’un tour de financement mené par SoftBank avec la participation de LG Technology Ventures, Samsung et Nvidia.

Skilld AI

Un modèle fondateur pour robots, sans matériel propriétaire

Contrairement aux startups qui conçoivent leurs propres machines, Skild AI se concentre exclusivement sur le logiciel. Son objectif est de créer un modèle fondationnel robot-agnostique, modèle qui serait donc adaptable à une grande variété de robots et de scénarios d’utilisation.

Un “cerveau” robotique pour automatiser le monde physique

En juillet, la société a présenté Skild Brain, son modèle autonome capable d’exécuter des tâches complexes. Des démonstrations ont montré des robots manipulant de la vaisselle ou grimpant des escaliers (voir ci-dessous). Skild AI a déjà signé des accords stratégiques avec LG CNS et Hewlett Packard Enterprise pour développer son écosystème.

Le secteur attire les intérêts financiers à une échelle inédite : Physical Intelligence aurait ainsi levé 600 millions de dollars pour un modèle similaire, tandis que Figure, spécialisée dans les humanoïdes, a récemment dépassé les 39 milliards de dollars de valorisation. D’autres acteurs comme 1X sont également en quête de financements massifs.

Cette course à l’ »intelligence robotique » semble désormais engagée à l’échelle mondiale, avec en ligne de mire une révolution des modes de production. Une question demeure cependant : lorsque les robots « intelligents » seront capables de réaliser toutes les tâches ou presque, qui payera les êtres humains à ne rien faire (rappel, le capitalisme est basé sur la consommation est donc le salaire versé qui permet de consommer) ? Pour l’instant, aucun géant du secteur ne semble presser d’évoquer des « solutions » possibles à ce futur (et très probable) dilemme…

