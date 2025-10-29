TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet Nvidia atteint 5 000 milliards de dollars de capitalisation, du jamais vu
Hors-Sujet

Nvidia atteint 5 000 milliards de dollars de capitalisation, du jamais vu

29 Oct. 2025 • 15:39
0

Nvidia devient la première entreprise à franchir le cap des 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Cette étape historique, portée par la demande autour de l’intelligence artificielle, illustre la position centrale du fabricant de puces. Cependant, cette ascension spectaculaire s’accompagne de questions sur la durabilité d’un tel boom.

Nvidia Logo

Nvidia, première entreprise avec 5 000 milliards de dollars de capitalisation

Au cœur de cette valorisation impressionnante se trouvent les cartes graphiques (GPU) de Nvidia, devenues indispensables au fonctionnement de l’industrie de l’IA, mais aussi importantes pour les PC de gamers. Cette position quasi monopolistique a propulsé l’entreprise bien au-delà de ses concurrents. En effet, sa valeur dépasse désormais celle d’acteurs majeurs comme AMD, Intel et TSMC réunis, ainsi que des secteurs entiers de l’indice américain S&P 500.

Cette puissance est renforcée par un écosystème de partenariats stratégiques avec des géants de la tech et industriels, dont Oracle, Nokia et la société pharmaceutique Eli Lilly. L’influence de son PDG, Jensen Huang, a également joué un rôle, comme l’a montré un récent discours à Washington qui a stimulé le cours de l’action. L’investissement de 100 milliards de dollars dans OpenAI, le créateur de ChatGPT, pour le déploiement de 10 gigawatts de systèmes Nvidia, témoigne de cette intégration profonde.

Une croissance fulgurante qui ravive les craintes d’une bulle IA

La progression de Nvidia est sans précédent. Après avoir atteint 2 000 milliards de dollars en mars 2024, il ne lui a fallu que 66 séances de bourse pour atteindre 3 000 milliards de dollars. En juillet 2025, elle devenait la première entreprise à valoir 4 000 milliards, distançant ses rivaux Apple et Microsoft. Aujourd’hui, avec ses 5 000 milliards de dollars, le rythme s’accélère encore.

Toutefois, cette ascension rapide ravive les craintes d’une bulle spéculative autour de l’IA, similaire à la bulle Internet à la fin des années 1990. Des centaines de milliards de dollars sont investis dans des puces et des data centers pour des revenus actuels encore relativement faibles. Si cette course à l’IA venait à ralentir, Nvidia ferait face à un double risque : une baisse de ses revenus directs et une dépréciation de ses nombreuses participations dans des start-up clientes.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Nvidia Logo Hors-Sujet

Nvidia atteint les 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, une première

Claude 3.7 Sonnet Reflexion Hors-Sujet

IA : Anthropic (Claude) atteint 61,5 milliards de dollars de valorisation

ChatGPT OpenAI Logos Hors-Sujet

Nvidia va investir 100 milliards de dollars dans OpenAI pour l’IA

Claude IA Internet

Claude IA : Anthrophic atteint une valorisation de 183 milliards de dollars

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

YouTube Mise A Echelle Upscaling Video Intelligence Artificielle

YouTube va utiliser l’IA pour passer les vieilles vidéos SD en HD

29 Oct. 2025 • 18:38
0 Internet

YouTube dévoile une nouvelle fonctionnalité de mise à l’échelle des vidéos s’appuyant sur...

Hacker

Espionnage numérique : Memento Labs reconnaît qu’un client gouvernemental a utilisé son spyware Dante

29 Oct. 2025 • 17:50
0 Internet

La société italienne Memento Labs, héritière du controversé Hacking Team, a confirmé qu’un de ses clients...

stray

PlayStation Plus : les jeux ajoutés en novembre 2025 (dont Stray)

29 Oct. 2025 • 17:08
0 Jeux vidéo

Sony présente les jeux qui vont être ajoutés sur le PlayStation Plus au mois de novembre. On retrouve trois titres, comme ce fut le...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 29 octobre

29 Oct. 2025 • 17:01
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Spielberg et Williams

Steven Spielberg et John Williams réunis pour un film sur le thème OVNI

29 Oct. 2025 • 16:30
0 Geekeries

Le légendaire réalisateur Steven Spielberg s’apprête à renouer avec son fidèle compositeur John Williams pour un...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Bank of America estime que la capitalisation d’Apple devrait à son tour franchir les 5000 milliards de dollars

Bank of America estime que la capitalisation d’Apple devrait à son tour franchir les 5000 milliards de dollars

29 Oct. 2025 • 17:55

image de l'article Apple TV va adapter en film le comic « Last Flight Out »

Apple TV va adapter en film le comic « Last Flight Out »

29 Oct. 2025 • 17:25

image de l'article AirPods Pro et problème sonores : Apple obtient le rejet partiel d’un recours collectif

AirPods Pro et problème sonores : Apple obtient le rejet partiel d’un recours collectif

29 Oct. 2025 • 16:53

image de l'article Lobbying en Europe : Apple dépense 7 millions d’euros pour peser sur les lois numériques

Lobbying en Europe : Apple dépense 7 millions d’euros pour peser sur les lois numériques

29 Oct. 2025 • 15:27

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site