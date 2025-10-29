Nvidia atteint 5 000 milliards de dollars de capitalisation, du jamais vu

Nvidia devient la première entreprise à franchir le cap des 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Cette étape historique, portée par la demande autour de l’intelligence artificielle, illustre la position centrale du fabricant de puces. Cependant, cette ascension spectaculaire s’accompagne de questions sur la durabilité d’un tel boom.

Nvidia, première entreprise avec 5 000 milliards de dollars de capitalisation

Au cœur de cette valorisation impressionnante se trouvent les cartes graphiques (GPU) de Nvidia, devenues indispensables au fonctionnement de l’industrie de l’IA, mais aussi importantes pour les PC de gamers. Cette position quasi monopolistique a propulsé l’entreprise bien au-delà de ses concurrents. En effet, sa valeur dépasse désormais celle d’acteurs majeurs comme AMD, Intel et TSMC réunis, ainsi que des secteurs entiers de l’indice américain S&P 500.

Cette puissance est renforcée par un écosystème de partenariats stratégiques avec des géants de la tech et industriels, dont Oracle, Nokia et la société pharmaceutique Eli Lilly. L’influence de son PDG, Jensen Huang, a également joué un rôle, comme l’a montré un récent discours à Washington qui a stimulé le cours de l’action. L’investissement de 100 milliards de dollars dans OpenAI, le créateur de ChatGPT, pour le déploiement de 10 gigawatts de systèmes Nvidia, témoigne de cette intégration profonde.

Une croissance fulgurante qui ravive les craintes d’une bulle IA

La progression de Nvidia est sans précédent. Après avoir atteint 2 000 milliards de dollars en mars 2024, il ne lui a fallu que 66 séances de bourse pour atteindre 3 000 milliards de dollars. En juillet 2025, elle devenait la première entreprise à valoir 4 000 milliards, distançant ses rivaux Apple et Microsoft. Aujourd’hui, avec ses 5 000 milliards de dollars, le rythme s’accélère encore.

Toutefois, cette ascension rapide ravive les craintes d’une bulle spéculative autour de l’IA, similaire à la bulle Internet à la fin des années 1990. Des centaines de milliards de dollars sont investis dans des puces et des data centers pour des revenus actuels encore relativement faibles. Si cette course à l’IA venait à ralentir, Nvidia ferait face à un double risque : une baisse de ses revenus directs et une dépréciation de ses nombreuses participations dans des start-up clientes.