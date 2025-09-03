Claude IA : Anthrophic atteint une valorisation de 183 milliards de dollars

Anthropic, l’entreprise créatrice du chatbot Claude, vient de boucler une levée de fonds de 13 milliards de dollars. Cette opération propulse la valorisation de la société à 183 milliards de dollars, faisant d’elle l’une des entreprises d’IA les plus valorisées au monde.

Une demande de la part des investisseurs

Ce financement représente l’une des plus importantes levées de fonds jamais réalisées pour une entreprise d’intelligence artificielle. Le montant total dépasse largement les attentes initiales en raison de la forte demande des investisseurs désireux d’acquérir une participation dans cette société d’IA. Anthropic avait initialement envisagé de lever 5 milliards de dollars. Face à l’engouement, l’objectif a été revu à la hausse à 10 milliards, puis a finalement été établi à 13 milliards de dollars.

La société était valorisée à 61,5 milliards de dollars plus tôt cette année lors d’une précédente levée de 3,5 milliards de dollars. Anthropic prévoit d’utiliser ces nouveaux fonds pour répondre à la demande croissante des entreprises, approfondir ses recherches sur la sécurité et accélérer son expansion internationale.

Positionnement stratégique face à OpenAI

Fondée en 2021 par d’anciens employés d’OpenAI, Anthropic s’est positionnée comme une entreprise fiable. Bien qu’elle reste plus petite qu’OpenAI, son chatbot Claude et sa technologie sous-jacente séduisent les clients d’entreprise, notamment dans la finance et la santé, ainsi que les développeurs.

Dans un communiqué, l’entreprise affirme que ce dernier investissement « reflète la vélocité sans précédent d’Anthropic et renforce notre position de plateforme d’intelligence leader pour les entreprises, les développeurs et les utilisateurs avancés ».

Anthropic connaît actuellement une croissance importante. La société indique que son chiffre d’affaires annualisé est passé d’environ 1 milliard de dollars au début de 2025 à plus de 5 milliards de dollars en août.

Aujourd’hui, le groupe revendique 300 000 clients professionnels. Anthropic précise également que son outil de programmation, Claude Code, génère plus de 500 millions de dollars de revenus annualisés. L’utilisation de cet outil a été multipliée par dix en trois mois seulement.

Une concurrence acharnée sur le marché

Malgré cette croissance, Anthropic fait face à une concurrence intense. En août dernier, OpenAI a lancé son modèle GPT-5 tant attendu, conçu pour être plus performant en programmation. Cette capacité constituait justement l’un des principaux arguments de vente du système d’IA d’Anthropic avec Claude.

D’autres géants technologiques comme Google développent également des outils destinés à aider les développeurs à rationaliser l’écriture et le débogage de code. Amazon et Google avaient d’ailleurs déjà investi dans Anthropic par le passé.

Cette levée de fonds intervient dans un contexte où l’intelligence artificielle générative continue d’attirer massivement les investisseurs.