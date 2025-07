Anthropic restreint l’usage de Claude Code… sans avertir les utilisateurs

Depuis lundi matin, de nombreux utilisateurs de Claude Code (un IA de codage), notamment ceux abonnés à l’offre Max à 200 dollars par mois, ont remarqué des restrictions soudaines de leurs limites d’utilisation, sans avertissement préalable ni explication claire d’Anthropic. Le message “Claude usage limit reached” apparaît après quelques requêtes, même pour ceux n’ayant envoyé que peu de messages. C’est peu dire que cette situation a semé la confusion et la frustration chez nombre d’utilisateurs qui se plaignent d’un suivi incorrect de l’usage réel et redoutent une dégradation « en catimini » de leur abonnement. Anthropic a de son côté reconnu les problèmes, évoquant des lenteurs et des erreurs de surcharge, mais n’a fourni aucune information détaillée concernant les causes de ces restrictions ou les mesures correctives qui seront prises pour y remédier.

Cette situation met en lumière un flou persistant autour du système de tarification d’Anthropic, qui repose sur des paliers d’utilisation variables selon la demande, sans garantir un accès fixe et ce même pour les abonnés payants. Bien que l’offre Max promette des limites d’usage 20 fois supérieures à celles de l’abonnement Pro, cette dernière reste soumise à des restrictions qui ne sont pas clairement spécifiées.. Pour les utilisateurs les plus intensifs de Claude Code, ce manque de transparence n’est pas tolérable concernant un outil souvent déployé dans un contexte professionnel, sans même parler du tarif de la formule Max.