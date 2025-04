Anthropic serait sur le point de lancer un mode vocal pour son chatbot Claude AI

Anthropic se prépare à lancer une nouvelle fonctionnalité de mode vocal pour son chatbot Claude AI, à l’instar du mode vocal avancé lancé par OpenAI il y a déjà plusieurs mois. Le mode vocal de Claude AI pourrait commencer à être déployée dès ce mois-ci et proposera en standard trois voix en anglais nommées Airy, Mellow et Buttery. Des rumeurs sur ce nouveau mode circulaient depuis un moment, et Mike Kreiger, directeur produit chez Anthropic, a confirmé le mois dernier que l’entreprise développait des prototypes en interne, la voix étant considérée par Anthropic comme un mode d’interaction essentiel.

Les premiers indices de ce mode vocal ont été découverts par la chercheuse en applications M1Astra dans l’app iOS de Claude, découverte ensuite confirmée par Bloomberg. Bien qu’Anthropic n’ait pas encore officiellement commenté l’information, ce développement montre assez clairement que la startup d’IA souhaite concurrencer OpenAI plus frontalement dans le domaine des IA conversationnelles. Pour rappel, Anthropic a été fondée par d’anciens employés d’OpenAI, ce qui explique aussi sans doute le positionnement actuel du chatbot, très proche de son célèbre concurrent ChatGPT.