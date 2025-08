La PS6 pourrait être trois fois plus puissante que la PS5… pour le même prix

Si l’on en croit des « fuites » relayées par Engadget, la PlayStation 6 (PS6) pourrait offrir une performance de rastérisation trois fois supérieure à celle de la PS5, tout en conservant un tarif similaire (soit environ 499 dollars au lancement), ce qui représenterait une prouesse technologique assez rare dans le contexte actuel de flambée tarifaire. Ces informations proviennent d’une fuite attribuée au youtubeur Moore’s Law Is Dead, ce dzernier s’appuyant sur une présentation interne d’AMD datant de 2023 qui évoque l’architecture RDNA 5, l’utilisation de mémoire GDDR7, et des débits de bande passante de 640 à 768 GB/s rivalisant avec ceux d’une RTX 4080.

Ce « leak » indique également que la console conserverait la rétrocompatibilité avec les jeux PS4 et PS5, tout en améliorant significativement l’efficacité énergétique avec une consommation maximale autour de 160 W. Une console « compagnon » portable est également évoquée, qui serait dotée d’un processeur Zen 6C, d’une architecture graphique RDNA 5, d’un slot M.2 SSD, d’un écran tactile et d’un port USB‑C avec vidéo out. Cette PS6 portable pourrait être proposée entre 400 et 500 dollars, ce qui permettrait à cette machine de concurrencer directement la nouvelle Nintendo Switch 2. La PS6 Pro pourrait donc n’avoir été qu’une bizarrerie dans la gamme PlayStation, Sony privilégiant toujours l’accessibilité tarifaire pour sa prochaine génération de PlayStation.