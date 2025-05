Marathon : Bungie pourrait annoncer un report de son GaaS-Extraction Shooter

Décidément, Sony et les GaaS c’est un long chemin de croix sur cette génération de consoles, une chemin difficile qui aura aussi oblitéré de précieuses ressources pour le lancement des jeux solo narratifs emblématiques de la marque PlayStation (le calendrier de sorties sur PS5 est le plus faible de TOUTES les générations de consoles PlayStation). Après le monumental échec de Concord, après l’annulation de près d’une dizaine de projets de jeux multi, c’est désormais Marathon, le nouveau GaaS/Extraction Shooter de Bungie lointainement inspiré d’un titre culte lancé sur Macintosh, qui fait des siennes. Et là encore, tout semble se mettre en place pour une catastrophe industrielle de plus.

La découverte d’un plagiat massif concernant de nombreux éléments graphiques du jeu a allumé la mèche, de tristes révélations qui ont été suivies par des fuites concernant l’atmosphère toxique qui règnerait au sein du studio. Marathon se prend depuis un énorme « backclash » sur les réseaux sociaux, et si l’on en croit le journaliste d’IGN Colin Moriarty, le développement du jeu aurait pris tellement de retard et le bad buzz pèserait tellement sur les équipes de développement que Bungie serait tout proche d’annoncer un report du jeu, dont la sortie était initialement prévue le 23 septembre prochain sur Xbox Series, PS5 et PC.

De fait, on note qu’après une première salve de vidéos de gameplay (et un superbe trailer signé Alberto Mielgo), Sony semble avoir remisé au placard la campagne marketing autour du titre. Moriarty déclare de son côté que des sources lui auraient confirmé que la firme de Tokyo n’aurait plus aucune campagne marketing de prévue pour Marathon, sans compter que les précommandes ne sont toujours pas ouvertes à un peu plus de trois mois de la sortie. Bref, ça ne sent vraiment pas très bon.