Bungie dévoile du gameplay de Marathon, son prochain FPS compétitif

Bungie passe à la vitesse supérieure : le studio à qui l’on doit le fantastique Halo a lâché il y a quelques heures pas moins de trois vidéos sur Marathon, son prochain extraction-shooter compétitif multijoueurs au design futuriste, référence direct au FPS culte de Bungie sorti sur Mac en 1994. Un trailer de gameplay, un aperçu du gameplay (séquence de 5 minutes) et une vidéo live-action, Bungie vient d’accélérer brutalement sa campagne marketing autour du jeu. Cette salve de vidéos s’accompagne d’une date de sortie, soit le 25 septembre prochain sur Xbox Series, PS5 et PC. Pour rappel, Bungie appartient à Sony depuis plusieurs années, mais le studio continue de sortir ses jeux sur toutes les plateformes (suffisamment puissantes pour les recevoir).

Le pitch de Marathon n’a pas changé d’un iota : l’action se déroule en 2850 sur la planète TauCeti (et parmi les ruines de Tau Ceti IV, une ancienne colonie humaine), et des groupes de Runners (des entités biosynthétiques dirigées par les joueurs) ont été engagés par des factions pour explorer, survivre et piller des zones particulièrement dangereuses. Chaque escouade de Runners comprend 3 joueurs, et chaque zone peut contenir au maximum 6 escouades (donc 18 joueurs au total). Évidemment, les Runners disposent de capacités propres, ce qui permettra de constituer des escouades équilibrées et tournées vers la coopération.





Cerise sur le pixel, Marathon sera aussi jouable en solo. A noter qu’une alpha test du jeu démarrera le 23 avril prochain sur PC (4 classes jouables sur les 6 prévues au lancement du titre. Sur le plan technique, et au vu des séquences dévoilées, le jeu semble très lisibles, fluide, avec une boucle de gameplay à priori très efficace. Reste le design d’ensemble (très épuré) qui continue de diviser les joueurs, mais c’est vraiment un élément secondaire. Marathon sera disponible sur Xbox Series, PS5 et PC le 25 septembre prochain.