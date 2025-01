Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii : une longue séquence de gameplay dévoile les combats (navals et au sol )

Du fun, du fun et encore du fun, le tout mâtiné de RPG, d’un vrai sens de l’open world ludique (ahhhh, les mini-jeux) et de séquences de gameplay ultra variées, te pourrait être le descriptif sommaire de Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii, qui s’annonce une nouvelle fois comme une dinguerie incontournable. Le nouvel opus de la série de RPG du studio se dévoile un peu plus lors d’un Like a Dragon Direct qui permet surtout d’admirer le gameplay lors des séquences de combats navals, et comme l’on pouvait s’y attendre, il ne faut pas s’attendre à quelque chose de très réaliste mais plutôt à de l’arcade bien velue dans une ambiance de piraterie déchainée ! Le joueur pourra recruter plus de 100 matelots différents (toujours dans la mesure) et utiliser des armes très peu conventionnelles et loin de Jack Sparrow comme les canons d’énergie voire… les lasers !



C’est évidemment tout aussi déjanté pour les combats au sol : crochet-grappin, couteaux boomerangs, pistolets, fouet, sans oublier bien sûr les nombreux combos disponibles et les finish totalement « WTF ». Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii sortira sur PC, PS5 et Xbox Series le 20 février prochain.