[TGA 2024] The Witcher 4 : une longue cinématique qui met bien dans l’ambiance

Les Game Awards 2024 ont démarré leur soirée de gala avec une longue cinématique du très attendu The Witcher 4 du studio CD Project RED. S’il est encore trop tôt pour avoir droit à du gameplay, la cinématique (de grande classe) livre une grosse surprise : le sorceleur Geralt de Riv laisse sa place à une autre protagoniste bien connue de la franchise, la farouche Ciri. Pour le reste, on peut s’attendre à du lourd, d’autant que le studio polonais est passé récemment sous le moteur Unreal Engine, qui permet d’obtenir des merveilles avec un minimum d’efforts de développement (mais qui a aussi tendance à un peu trop standardiser le rendu des jeux se voulant photoréaliste).

The Witcher 4 n’a pas encore de date ni même d’année de sortie, et il faudra sans doute patienter quelques mois supplémentaires pour admirer une séquence de gameplay, mais au moins est-on rassuré sur le fait que l’on retrouvera un lore très proche de celui des précédents titres de la franchise. Vivement les Game Awards 2025 que l’on puisse en voir un peu plus. Le jeu sortira évidemment sur PC, mais étant donné la durée du développement ce sera peut être la prochaine génération de consoles Xbox et PlayStation qui pourra l’accueillir.