[TGA 2024] Mafia: The Old Country : une cinématique grandiose pour une ambiance très sicilienne (trailer + fenêtre de sortie)

Malgré la fuite, le trailer de Mafia: the Old Country a été l’un des gros moments du TGA. Le jeu de 2K s’est en effet illustré par une longue et superbe cinématique (avec le moteur du jeu ?) ainsi que des séquences qui semblaient sortir d’un film de Coppola (avec l’air d’opéra en prime histoire de bien donner des frissons). Techniquement, le titre est sous moteur Unreal Engine 5 et c’est du très très solide, notamment du côté des rendus des visages et des éclairages. Concernant le scénario, on quitte la ville cette fois pour rejoindre la Sicile, forcément un endroit rêvé pour cette histoire de gangsters impitoyables. Quelques très courts passages reflètent peut-être le gameplay final, comme cet échange de tir nourri en pleine nature sicilienne, mais il est bien difficile d’en être totalement sûr.

Qu’il y ait un peu de gameplay là dedans ne serait pas illogique en tout cas puisque la sortie du jeu est programmée pour l’été 2025, ce qui ne laisse pas beaucoup de temps de développement au vu de l’ampleur du jeu final (qui est clairement un triple A).