Mafia: The Old Country : un trailer de gameplay et une date pour le nouveau boss de 2025 (en l’absence de GTA 6)

GTA VI ne sortira donc qu’au mois de mai 2026, mais un nouveau poids lourd pourrait bien devenir le prochain boss de 2025, le bien nommé Mafia: The Old Country. Le jeu du studio Hangar 13 se dévoile plus avant dans un premier trailer de gameplay, et sir les mécaniques assez classiques ne défriseront pas forcément les aficionados du Parrain, l’ambiance elle est à couper au couteau. C’est aussi fichtrement beau, et si le niveau de détails n’atteint pas celui de « vous savez qui », on est bien face ici à de la belle ouvrage.



Pour rappel, dans Mafia: The Old Country, le joueur dirige les pas d’Enzo, un jeune sicilien qui tente de s’attirer les bonnes grâces de Don Torrisi, l’un des parrains de la mafia locale. L’action se déroule dans les années 1900 et les séquences jeu alternent de l’infiltration, des combats au couteau, des fusillades et même des poursuites en voiture, le tout entrecoupé de belles cinématiques sous Unreal Engine 5, parce qu’il faut bien faire avancer l’histoire. Hangar 13 annonce que son titre sera plus court que les précédents jeux de la franchise Mafia, plus court mais en revanche beaucoup plus cinématographique. Mafia: The Old Country sera disponible sur PS5/PS5 Pro, Xbox Series X/S ainsi que sur PC le 8 août prochain.