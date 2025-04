Space Adventure Cobra – The Awakening : le jeu de Microids prend date sur consoles et PC (+ un trailer en animé)

Le « metroidvania » Space Adventure Cobra – The Awakening, adapté bien évidemment du célèbre animé japonais des années 80, prend enfin date sur consoles et PC. Le jeu publié par Microids sera donc disponible le 26 août prochain sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Switch, Steam, Epic Games Store et GOG. « Accompagné d’Armanoïde, votre fidèle partenaire, et équipé de votre iconique Rayon Delta, vous devrez lever le voile sur une menace planant sur l’univers tout entier. » Le pitch du jeu précise aussi un peu la trame principale : « Voyagez de planète en planète pour sauver trois sœurs énigmatiques dont le destin est lié à un fabuleux trésor convoité par les Pirates de l’Espace. »

Le joueur pourra utiliser « les armes emblématiques de Cobra comme le redoutable rayon delta ou le Revolver Colt Python 77 », ainsi qu’un lance-grappin. Trois niveaux de difficulté seront proposés et un mode coopération permettra de jouer à deux. Le prix de Space Adventure Cobra – The Awakening a été fixé à 50 euros, ce qui nous semble tout de même assez osé au vu du passif de Microids et surtout du « scope » du jeu lui-même, à priori tout de même assez limité même si le résultat peut bien sûr tout à fait être plaisant au final.