Le remaster de System Shock 2 prend date sur PC et consoles

Nightdive Studios tient enfin sa promesse de longue date avec la sortie prochaine de System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, désormais prévue pour le 26 juin sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 et PlayStation 5. Contrairement au remake complet de System Shock sorti en 2023, cette version est un remaster léger qui conserve le style et l’atmosphère du jeu original de 1999, tout en apportant quelques améliorations visuelles comme des modèles d’ennemis plus nets et des armes désormais tenues par des mains visibles. Le jeu reste donc fidèle à son esthétique rétro tout en étant adapté aux écrans modernes.



Plus important encore, cette version remastérisée intègre des améliorations de confort, notamment une interface repensée pour les consoles avec la prise en charge de la manette DualSense de la PS5 et une barre d’accès rapide pour les armes et les compétences. A noter que le mode multijoueur coopératif bénéficie également du cross-play. Nightdive prévoit aussi d’inclure certains des mods communautaires les plus essentiels, comme le SS2 Community Patch (SCP), qui rééquilibre le gameplay et corrige divers bugs. Un support de mods plus étendu est également prévu, ce qui facilitera l’accès aux nombreuses améliorations créées par la communauté au fil des années.