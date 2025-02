33 Immortals : le roguelike à 33 joueurs prend enfin date sur Xbox Series et dans le Game Pass (trailer)

Le temps « commençait à faire long » selon l’expression consacrée. Deux ans après son annonce, le roguelike 33 Immortals du studio Thunder Lotus Games prend enfin date sur Xbox Series, PC (via Epic Games) et le Game Pass Ultimate. Plus précisément, les joueurs pourront participer dès le 18 mars prochain à la version anticipée (early access) de ce titre dont l’originalité principale réside dans le fait que 33 joueurs (au maximum) pourront coopérer sur la même map. Les serveurs vont devoir tenir. Le dernier trailer fait en tout cas toujours autant envie : le gameplay très hack’n slash semble particulièrement solide, et la DA colorée et orientée « anime » apporte une véritable identité visuelle au titre.

@Xbox" src="https://www.youtube.com/embed/K0a_w1bk_uU" width="560" height="343" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

L’autre point saillant du jeu, c’est la présence de boss absolument énormes, qui prennent quasiment la moitié de l’écran. On comprend dès lors qu’il faudra être (très) nombreux pour mettre à terre de tels géants. Les seules interrogations concernent en fait la lisibilité de l’ensemble, un point essentiel lorsqu’il s’agira de se débarrasser d’une horde de démons lancée à ses trousses au milieu de dizaines d’autres participants. Très prometteur malgré tout.