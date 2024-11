Xbox : Balatro, Baldur’s Gate 3 et près de 50 jeux hors Game Pass sont jouables dans le cloud !

C’était annoncé : Microsoft vient officiellement d’étendre le service Xbox Cloud Gaming pour y inclure le streaming des jeux déjà achetés par les joueurs et qui ne sont pas nécessairement présents dans le Game Pass, à commencer par une bibliothèque de 50 titres disponibles pour les seuls abonnés au Xbox Game Pass Ultimate. Cette sélection initiale comprend des titres populaires comme Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077, plusieurs jeux Final Fantasy ainsi qu’Hogwarts Legacy. Le service de cloud est accessible sur les « smart TVs », les smartphones, les tablettes et les ordinateurs via les navigateurs, et il est déjà prévu d’étendre la fonctionnalité aux consoles Xbox et à l’application Xbox sous Windows dès l’année prochaine. Microsoft a l’intention d’étendre la bibliothèque à des milliers de jeux Xbox, ce qui représente une étape importante dans la mise en place d’un service de cloud réellement attractif (ce qui n’est visiblement pas le cas aujourd’hui).

Cette évolution du service de cloud fait partie du projet Lapland, une initiative de longue date visant à intégrer les bibliothèques de jeux Xbox dans le Xbox Cloud Gaming. Microsoft avait initialement prévu de démarrer cette évolution Project xCloud en 2020, mais des problèmes techniques et logistiques en ont retardé le déploiement. On se doute que proposer dans le nuage des dizaines puis bientôt des milliers de jeux s’avère techniquement compliqué à mettre en place. Ce service de cloud étendu pourrait en tout relancer l’intérêt pour le Game Pass Ultimate, l’offre de jeux disponibles vie l’abonnement ne semblant toujours pas suffisante pour intéresser les joueurs.