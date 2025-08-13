TENDANCES
Jeux vidéo

inZOI, le concurrent des Sims, sortira sur PS5 en 2026

13 Août. 2025 • 16:54
0

L’éditeur sud-coréen Krafton a officialisé l’arrivée de son jeu de simulation de vie InZOI sur PlayStation 5 pour le premier semestre de 2026. Après un lancement en accès anticipé sur PC en mars 2025, où il a écoulé plus d’un million d’exemplaires en une semaine, InZOI ambitionne de concurrencer Les Sims avec des graphismes réalistes et des options de personnalisation poussées.

inZOI Creation Personnage

Une expérience PC optimisée pour la PS5

Lancé avec succès sur PC, InZOI s’apprête à conquérir les joueurs sur PlayStation 5. Krafton promet une version « entièrement optimisée pour console », avec des contrôles adaptés et des performances retravaillées pour garantir une bonne expérience. Selon l’éditeur, « la version PS5 conservera tous les systèmes et fonctionnalités clés qui définissent l’expérience PC », permettant aux joueurs de retrouver l’essence du jeu original. Cette annonce s’inscrit dans la volonté de Krafton d’« élargir la portée de la plateforme » pour toucher un public plus large.

InZOI se distingue par ses graphismes réalistes, avec l’Unreal Engine 5, et une liberté de personnalisation inégalée. Les joueurs peuvent créer des personnages, des objets et des environnements avec plus de 250 options, allant des vêtements aux meubles. Une particularité marquante : l’utilisation d’IA générative permet d’importer des textures à partir de photos ou de transformer des vidéos de mouvements en animations pour les personnages, appelés Zois. Ces créations peuvent ensuite être partagées via Canvas, la plateforme intégrée au jeu, favorisant l’échange entre créateurs.

Une expansion et une sortie Mac imminentes

Le 20 août, le jeu arrivera sur Mac via le Mac App Store et Steam, accompagné de son premier DLC gratuit, Island Getaway. Ce contenu additionnel proposera une nouvelle zone, Cahaya, avec des activités comme la plongée et la détente dans un complexe touristique. Cette sortie coïncide avec la présentation du jeu à la Gamescom 2025, où Krafton dévoilera une démo jouable. Une version Xbox est également à l’étude, bien que non confirmée pour l’instant.

Avec son approche de défier Les Sims, InZOI pourrait redéfinir les attentes des amateurs de simulation de vie sur console. Les joueurs PS5 peuvent dès à présent ajouter le jeu à leur liste de souhaits sur le PlayStation Store.



inZOI Creation Personnage

