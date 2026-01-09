ChatGPT, Gemini… L’Autorité de la concurrence va enquêter sur les chatbots IA

L’Autorité de la concurrence va lancer une enquête approfondie sur les agents conversationnels tels que ChatGPT et Gemini afin d’analyser leur intégration croissante avec le secteur du commerce en ligne et la publicité. Le régulateur français cherche à anticiper les bouleversements concurrentiels que pourrait provoquer l’essor du commerce agentique, où les intelligences artificielles effectuent des achats de manière autonome.

Les agents IA autonomes et la publicité ciblés par le régulateur

L’enquête portera sur deux catégories d’outils : les robots conversationnels classiques générant du contenu via des prompts et les agents IA plus sophistiqués. Ces derniers, capables de réaliser des tâches autonomes comme la prise de rendez-vous ou la recherche en ligne, intéressent particulièrement l’institution.

L’Autorité de la concurrence examinera également l’arrivée de la publicité au cœur de ces interfaces génératives. Elle surveille de près les tests menés actuellement, comme la fonction AI Overviews de Google, pour en évaluer les potentielles répercussions anticoncurrentielles avant leur déploiement probable en France.

Les IA deviennent de véritables plateformes d’achat

Le gendarme de la concurrence constate que des services comme Gemini de Google, Le Chat de Mistral ou Copilot de Microsoft évoluent vers un statut de plateforme à part entière. Ces outils permettent désormais aux utilisateurs d’accéder à des services tiers et d’effectuer des transactions sans jamais quitter la fenêtre de conversation.

Cette mutation répond à un besoin économique pressant : les acteurs du secteur cherchent à diversifier leurs usages et à trouver des leviers de monétisation pour atteindre la rentabilité. OpenAI a d’ailleurs initié ce mouvement fin septembre en lançant une fonctionnalité nommée Instant Checkout permettant de réaliser des achats directement depuis son interface, tandis que d’autres chatbots multiplient les liens vers des sites marchands.

Selon l’Autorité de la concurrence, c’est l’intégralité de l’écosystème de la vente en ligne qui risque de devoir s’adapter à l’émergence soudaine de ce commerce piloté par des agents IA. L’objectif est de cartographier précisément les interactions entre ces nouvelles technologies et le commerce traditionnel pour identifier les risques concurrentiels. Une consultation publique sera ouverte prochainement et l’institution rendra ses conclusions définitives dans le courant de l’année 2026.