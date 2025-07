Le procureur du Missouri estime que les chatbots ne jugent pas Trump à sa juste valeur

Le procureur général du Missouri, Andrew Bailey, menace Google, Microsoft, OpenAI et Meta de poursuites pour pratiques commerciales trompeuses, accusant leurs IA conversationnelles de « biais politique ». En cause : les chatbots auraient classé Donald Trump en dernière position dans une demande utilisateur demandant de « classer les cinq derniers présidents selon leur lutte contre l’antisémitisme ». Bailey estime que ce classement constitue une déformation du « réel »: « Ces réponses déconcertantes soulèvent la question de savoir pourquoi votre chatbot produit des résultats qui semblent ignorer des faits historiques objectifs au profit d’un récit particulier. ». Le procureur exige l’accès à tous les documents relatifs à la suppression ou manipulation d’informations dans les modèles d’IA. Il s’agit, selon lui, d’une preuve de « censure de Trump par les Big Tech », qui remettrait en cause leur immunité en tant qu’hébergeurs neutres (en référence au très controversé article 230 du Communications Decency Act).

Le procureur du Missouri Andrew Bailey

Cependant, l’enquête de Bailey repose sur des bases fragiles : la requête elle-même est subjective et impossible à qualifier de « question historique factuelle ». De plus, l’une des IA visées — Copilot de Microsoft — n’aurait même pas fourni de classement selon la source initiale (un site pourtant conservateur). Malgré cela, Bailey a tout de même envoyé une lettre de mise en demeure à Microsoft. L’initiative semble au final davantage relever d’un coup de communication pro-Trump que d’une démarche juridique sérieuse. Au mieux, la séquence soulève des questions légitimes sur la responsabilité des IA dans la diffusion de contenus biaisés ou diffamatoires, mais dans ce cas précis l’action du procureur semble avant tout motivée par une volonté d’intimidation politique plus que par la moindre préoccupation pour la vérité.