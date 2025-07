Meta : les chatbots personnalisés pourraient relancer d’eux-même les utilisateurs

Meta expérimente en interne une nouvelle fonctionnalité pour ses chatbots personnalisés créés via sa plateforme AI Studio, soit l’envoi de messages non sollicités – pour relancer les utilisateurs – en se basant sur des conversations passées. Ce projet, baptisé en interne « Project Omni », vise à améliorer la rétention et l’engagement des utilisateurs. Ces chatbots, personnalisables sans compétences techniques, peuvent être configurés pour apparaître sur WhatsApp ou Instagram et agissent comme des extensions virtuelles de leurs créateurs. Par exemple, un bot centré sur la musique pourrait envoyer un message du type : « J’espère que vous passez une journée harmonieuse ! Avez-vous découvert de nouvelles musiques récemment ? ».

L’objectif commercial est clair : maintenir l’engagement utilisateur pour maximiser les revenus générés par les produits d’IA de Meta, estimés entre 2 et 3 milliards de dollars en 2024, et jusqu’à 1,4 trillion de dollars d’ici 2035. Toutefois, cette fonction proactive soulève des questions sur le consentement des utilisateurs, même si Meta assure que les messages ne seront envoyés que si l’utilisateur a initialement lancé la conversation, ajoutant que le bot n’insistera pas si le message reste sans réponse. Le ton devra rester positif, respectueux de la personnalité du chatbot, et éviter tout sujet sensible à moins que l’utilisateur ne l’ait abordé.