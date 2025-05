C’est la pochette surprise du procès intenté par un groupe d’auteurs accusant Meta d’avoir utilisé leurs œuvres sans autorisation pour entraîner ses modèles : si l’on en croit des documents de justice liés à cette affaire, la firme dirigée par Zuckerberg prévoit que ses produits d’IA générative pourraient générer entre 2 et 3 milliards de dollars de revenus d’ici 2025, et jusqu’à 1 400 milliards de dollars d’ici 2035 ! Bien que Meta ne définisse pas clairement ce qu’elle considère comme un « produit d’IA générative », l’entreprise tire déjà profit de plusieurs initiatives dans ce domaine, notamment via des accords de partage de revenus liés à ses modèles Llama et son assistant Meta AI (qui pourrait bientôt intégrer des publicités et une formule d’abonnement).

Les documents révèlent également l’ampleur des investissements de Meta dans l’IA : le budget « GenAI » a ainsi dépassé les 900 millions de dollars en 2024, et devrait franchir le milliard en 2025 — sans compter les coûts liés aux infrastructures. Meta prévoit de consacrer entre 60 et 80 milliards de dollars aux dépenses d’investissement en 2025, principalement pour de nouveaux centres de données. Fait notable, l’entreprise aurait envisagé en 2023 de dépenser 200 millions de dollars pour acquérir des données d’entraînement, dont 100 millions uniquement pour des livres, mais aurait finalement opté pour d’autres moyens, potentiellement illégaux, en accédant massivement à des ebooks piratés. Meta affirme que le développement de ses modèles respecte le principe d’usage équitable (« fair use ») et promet de se défendre vigoureusement face aux accusations.