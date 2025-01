Meta va investir 65 milliards de dollars pour l’IA en 2025

Meta a dévoilé ses ambitieux projets d’investissement pour 2025, avec des dépenses prévues entre 60 et 65 milliards de dollars pour l’intelligence artificielle. Une augmentation de 70% par rapport aux prévisions initiales, qui témoigne de l’importance croissante de l’IA et de l’infrastructure de data centers dans la stratégie à long terme de l’entreprise.

L’IA au cœur de la transformation de Meta

Dans une publication sur Facebook, Mark Zuckerberg a expliqué que 2025 serait une année déterminante pour l’IA. « C’est un effort massif, et dans les années à venir, cela alimentera nos produits principaux et notre activité, débloquera une innovation historique et renforcera la position technologique des États-Unis », a-t-il déclaré. Meta mise donc sur l’IA pour renforcer sa compétitivité sur le marché, un choix qui s’inscrit dans une tendance générale du secteur technologique.

Une infrastructure colossale pour soutenir l’IA

Le plan d’investissement inclut également la construction de nouveaux data centers. En 2024, Meta a déjà posé la première pierre de six nouveaux sites et prévoit de déployer une capacité de calcul d’un gigawatt cette année. En parallèle, l’entreprise prévoit de bâtir un data center « tellement vaste qu’il pourrait couvrir une grande partie de Manhattan » à New York, ajoute Mark Zuckerberg. Cela représente un investissement qui va bien au-delà des prévisions de l’industrie.

Ces infrastructures, notamment composées de millions de cartes graphiques (GPU), sont essentielles pour entraîner les modèles d’IA de plus en plus complexes. Meta prévoit d’atteindre plus de 1,3 million de GPU d’ici la fin de l’année. Cette montée en puissance des ressources informatiques est comparable à celle observée chez d’autres géants technologiques comme Microsoft et Google, qui ont également intensifié leurs investissements dans des fermes de serveurs pour alimenter leurs projets d’IA.

Une course à l’innovation

Cette annonce s’inscrit dans un contexte où les dépenses dans le secteur technologique explosent. Le projet Stargate, révélé récemment par OpenAI et ses partenaires, évoque une somme colossale de 500 milliards de dollars pour soutenir des projets d’IA, un développement qui semble accélérer la course pour dominer ce marché stratégique. Mais la question de la rentabilité reste en suspens pour de nombreuses entreprises, malgré un accueil favorable des investisseurs.