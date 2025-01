Trump annonce une infrastructure pour l’IA de 500 milliards de dollars aux États-Unis

Donald Trump a annoncé un nouveau projet d’envergure baptisé Stargate, un programme visant à investir au moins 500 milliards de dollars dans le développement d’infrastructures pour l’intelligence artificielle aux États-Unis. Ce projet ambitieux réunit trois acteurs majeurs de la tech : Oracle, SoftBank et OpenAI, et se veut un levier pour propulser le pays en tête de la course mondiale à l’IA.

Un investissement colossal pour des infrastructures d’IA

La coentreprise Stargate sera financée par plusieurs géants de l’industrie, dont le fonds d’investissement MGX, soutenu par les Émirats arabes unis. Masayoshi Son, le PDG de SoftBank, a précisé que l’initiative allait débuter avec un investissement immédiat de 100 milliards de dollars, dans l’objectif d’atteindre un total de 500 milliards de dollars sur quatre ans. Ce programme vise à bâtir des data centers et des infrastructures physiques et virtuelles pour soutenir l’essor de l’IA. Le projet repose notamment sur la construction de data centers aux États-Unis, à commencer par ceux déjà en chantier au Texas, comme l’a souligné Larry Ellison, le patron d’Oracle.

Un impact direct sur l’économie et l’emploi

Donald Trump a assuré que ce projet de grande envergure entraînerait la création de plus de 100 000 emplois aux États-Unis dans un avenir proche. En outre, l’initiative Stargate entend regrouper divers secteurs, de la construction d’infrastructures aux entreprises fournissant de l’énergie, en passant par le secteur immobilier et la fourniture d’équipements. Nvidia, un autre acteur clé du secteur de l’IA, est également partenaire du projet. Il y aura aussi Arm et Microsoft.

Une concurrence avec la Chine et une régulation plus souple

Donald Trump a insisté sur le fait que ces investissements étaient destinés à renforcer la compétitivité des États-Unis, soulignant que « l’argent qui, normalement, serait allé à la Chine » resterait désormais dans le pays. Cette annonce s’inscrit également dans une volonté de réorienter la régulation américaine sur l’IA, après l’annulation hier d’un décret sur la sécurité en matière d’IA pris par son prédécesseur Joe Biden.

Avec Stargate, OpenAI, jusqu’ici dépendant des infrastructures de Microsoft, va désormais pouvoir développer ses propres data centers, tout en continuant de collaborer avec son actionnaire majoritaire. Cette initiative pourrait marquer un tournant dans la manière dont les États-Unis abordent le futur de l’intelligence artificielle.