Donald Trump annule par décret les directives qui encadrent l’IA aux États-Unis

Dans la foulée de son investiture, le président américain Donald Trump a signé une série de décrets présidentiels, dont un qui annule 78 ordres exécutifs de l’administration Biden. Parmi ces derniers figuraient les directives d’octobre 2023 sur l’intelligence artificielle, qui visaient à établir des normes de sécurité, des protocoles pour le « filigranage » de l’IA, des protections des droits civiques, ainsi que des mesures pour atténuer l’impact de l’IA sur le travail et le marché de l’emploi. L’ordre comprenait également des plans pour attirer des talents en IA via un portail d’emplois fédéral.

En retirant tout cadre administratif contraignant au secteur de l’IA, Donald Trump parie une fois de plus sur une dérégulation quasi totale de l’économie sensée doper l’activité. C’est peu dire pourtant que le secteur de l’IA, même encadré par les directives avalisée par l’administration Biden, est en pleine explosion aux États-Unis. On peut donc légitimement se demander quel est ici l’objectif recherché, d’autant que les IA américaines devront de toute façon se conformer aux règles mis en place en dehors des États-Unis, et notamment en Europe. D’autres ordres annulés par Trump concernent un certain nombre de sujets brûlants comme l’immigration, le changement climatique (annulation des accords de Paris) ou bien encore les initiatives en matière de diversité.