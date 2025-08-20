Amazon remplacerait Fire OS par Android sur ses futures tablettes

Amazon s’apprête à transformer sa gamme de tablettes Fire en abandonnant son système Fire OS au profit d’une adoption complète d’Android, selon Reuters. Ce changement, porté par le projet interne Kittyhawk, marque une rupture pour le géant du commerce en ligne.

Une transition majeure vers Android

Depuis leur lancement en 2011, les tablettes Fire d’Amazon utilisent Fire OS, une version dérivée (fork) d’Android, personnalisée pour privilégier l’écosystème d’Amazon, notamment sa boutique d’applications qui a pour nom Amazon Appstore, tout en excluant le Google Play Store. Cette approche, bien qu’elle ait permis de proposer des tablettes abordables, a limité les ventes, en particulier auprès des consommateurs recherchant des appareils plus performants et compatibles avec l’écosystème Android standard.

Le projet Kittyhawk, un effort pluriannuel, vise à répondre à ces critiques en intégrant un système Android plus conventionnel, offrant un accès au Google Play Store et une meilleure compatibilité avec les autres appareils Android.

Le premier modèle de cette nouvelle génération, prévu pour 2026, serait plus haut de gamme, avec un prix discuté autour de 400 dollars, soit presque le double de la Fire Max 11. Aucun détail supplémentaire sur les spécifications, comme la taille de l’écran ou la capacité de stockage, n’a été dévoilé. Cependant, ce positionnement tarifaire place la tablette en concurrence directe avec des modèles comme l’iPad d’entrée de gamme.

Un changement de philosophie pour Amazon

Cette fuite survient le jour où Amazon ferme son Appstore pour les appareils Android hors Fire, limitant son accès aux tablettes Fire et téléviseurs Fire TV. Cette décision renforce l’idée d’un recentrage stratégique, où l’adoption d’Android standard pourrait compenser la perte de l’Appstore en offrant un accès direct à une plus large sélection d’applications via le Play Store.

Historiquement, Amazon a privilégié des solutions internes, comme en témoigne l’échec du Fire Phone en 2014, plombé par Fire OS et un prix élevé. Le projet Kittyhawk, nommé d’après la ville où les frères Wright ont réalisé leur premier vol motorisé, marque une ouverture vers les technologies tierces, comme l’illustre l’investissement récent d’Amazon dans Anthropic pour intégrer l’IA Claude à Alexa+ et à son chatbot interne Cedric.

Vers une nouvelle ère pour les tablettes Fire

Si Kittyhawk aboutit, les tablettes Fire pourraient devenir plus attractives pour les utilisateurs recherchant une bonne intégration avec l’écosystème Android.

En parallèle, Amazon envisage d’équiper certains téléviseurs Fire TV d’un système Vega (basé sur Linux), tandis que d’autres tablettes à bas prix pourraient adopter ce même système d’exploitation.