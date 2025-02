L’Amazon Appstore sur Android va fermer ses portes en août

L’Amazon Appstore, qui permet de télécharger des applications sur les appareils Android, va fermer ses portes le 20 août 2025. Ce sera aussi le cas pour le programme Amazon Coins.

C’est par le biais d’une foire à questions (FAQ) qu’Amazon annonce la fin de sa boutique d’applications sur Android :

À compter du 20 août 2025, vous n’aurez plus accès à l’Amazon Appstore depuis votre appareil Android. Nous mettrons également fin au programme Amazon Coins le 20 août 2025. À partir du 20 février 2025, les Amazon Coins ne sont plus disponibles à l’achat.

Pourquoi cette fermeture ? Amazon n’entre pas dans les détails. Le groupe précise cependant que « le fonctionnement des applications téléchargées depuis l’Amazon Appstore ne sera plus garanti sur les appareils Android » à compter du 20 août 2025. Cela s’explique par le fait que plusieurs applications ont besoin que l’Amazon Appstore soit installé sur l’appareil pour fonctionner. En revanche, rien ne change pour les appareils Fire TV et tablettes Fire où l’Amazon Appstore restera en place.

En ce qui concerne les Amazon Coins, il s’agit d’une monnaie virtuelle qui permet d’effectuer des achats sur certaines applications Amazon et dans certaines expériences intégrées aux applications. Tous les Amazon Coins non utilisés seront remboursés après le 20 août 2025. Pour consulter votre solde Amazon Coins, connectez-vous à l’Amazon Appstore sur votre appareil et rendez-vous sur votre page d’accueil.