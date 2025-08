Le rachat de SFR pourra avoir lieu, la restructuration de la dette d’Altice est validée par la justice

Le tribunal des activités économiques de Paris a validé le plan de sauvegarde accélérée d’Altice France, maison-mère de SFR, qui inclut un accord crucial de réduction de sa dette. Cette décision, lourde de conséquences pour le groupe de Patrick Drahi, marque une étape décisive pour son avenir.

Une dette allégée, un pari gagné

Altice France, plombé par une dette colossale de 24,1 milliards d’euros, a obtenu un accord record avec ses créanciers. Ces derniers ont accepté de réduire la dette de 8,6 milliards d’euros en échange de 45 % des parts du groupe. « L’équation était simple : le succès de la négociation ou la fin de l’histoire », avait insisté la direction avant le verdict. Le tribunal a entériné le plan, désignant les huit filiales initialement prévues comme garants, malgré l’opposition du ministère public et des syndicats, qui souhaitaient exclure trois filiales, dont SFR.

Cette restructuration, prévue pour se finaliser entre septembre et octobre, offre une bouffée d’oxygène au groupe, dont la survie dépendait de cet allègement. La vente de SFR pourra donc se faire. Des discussions sont en cours avec Orange, Bouygues Telecom et Free Mobile.

Des critiques de la part des syndicats

De leur côté, les représentants des salariés ont vivement critiqué le plan, dénonçant un possible « projet de démantèlement ». Ils craignent que certaines filiales ne soient vendues, mettant en péril des emplois. Le comité social et économique (CSE) a ainsi réclamé l’exclusion de certaines entités de l’accord, une demande rejetée par le tribunal. Face à ces inquiétudes, Arthur Dreyfuss, PDG d’Altice France, a tenu à rassurer : « Aucun processus de vente n’est en cours et aucune offre, pas même indicative et sans valeur, n’a été reçue à date ».

Cette décision judiciaire donne un nouveau souffle à Altice France, mais les tensions avec les syndicats et les incertitudes sur l’avenir des filiales persistent. Alors que le groupe s’apprête à finaliser cette opération complexe, son défi sera de concilier restructuration financière et stabilité sociale pour garantir sa pérennité.