Le gouvernement français se montre prudent face aux informations concernant le rachat de SFR, particulièrement si des acteurs étrangers manifestent leur intérêt. Lors d’une interview sur CNews et Europe 1, le ministre de l’Industrie, Marc Ferracci, a souligné que la téléphonie représente un « enjeu de souveraineté »

Souveraineté et vigilance face aux acheteurs étrangers

Marc Ferracci a confirmé que SFR, filiale d’Altice France, cherche à céder ses actifs dans la téléphonie. Cette opération pourrait réduire le nombre d’opérateurs en France à trois (Orange, Bouygues Telecom et Free Mobile), une première depuis l’entrée de Free Mobile sur le marché en 2012. Si des investisseurs étrangers se positionnent, le ministre a prévenu que le gouvernement serait « préoccupé » par des questions de souveraineté. « Les infrastructures de téléphonie sont des éléments de souveraineté, donc le gouvernement sera très vigilant aux éventuels acteurs qui se présenteraient », a-t-il déclaré, sans toutefois confirmer un possible veto. « Je ne peux pas le dire aujourd’hui. J’attends de voir si des offres se manifestent », a-t-il ajouté.

La maison mère de SFR, Altice France, croule sous une lourde dette. Depuis février, elle négocie une restructuration avec ses créanciers. Selon des rumeurs, SFR serait valorisé à environ 30 milliards d’euros, une cession qui pourrait transformer le paysage des télécoms français.

Équilibre entre consommateurs et investissements

Le ministre a insisté sur la nécessité de protéger les consommateurs. Une vente de SFR ne doit pas entraîner « des hausses de prix trop significatives » sur les abonnements, qui pèseraient sur le budget des Français. Cependant, il a aussi appelé à un « équilibre » pour permettre aux opérateurs de continuer à investir dans les réseaux. « On a beaucoup investi dans la fibre, on est le pays le plus couvert par la fibre, le plus couvert par la téléphonie mobile. Donc il faut qu’on conserve ces capacités », a-t-il expliqué.

Le rachat de SFR sera tout sauf simple. Selon de récentes fuites, Bouygues Telecom cherche surtout à récupérer les antennes de SFR, tandis que Free Mobile veut récupérer les clients de SFR Business. De plus, les deux opérateurs sont intéressés par les clients mobile et fixe de SFR.