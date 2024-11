Le rachat de La Poste Mobile par Bouygues Telecom est finalisé

Bouygues Telecom annonce aujourd’hui avoir bouclé le rachat de La Poste Mobile. La transaction avait été annoncée pour la première fois en début d’année avec un prix de 950 millions d’euros. Il y a toutefois eu plusieurs problèmes au fil des mois.

Dans un communiqué, Bouygues Telecom dit avoir pu finaliser l’opération avec La Poste et SFR, les deux propriétaires de La Poste Mobile. Cette opération va permettre à Bouygues Telecom de renforcer son parc d’environ 2,4 millions de clients Mobile et de s’appuyer sur un réseau de distribution de La Poste. Cela concerne 7 000 bureaux de poste au total.

C’est l’occasion de noter que La Poste Mobile comptait 2,3 millions de clients au début de l’année, lorsque le rachat a été annoncé. L’opérateur virtuel (MVNO) a donc réussi à recruter de nouveaux clients entre temps.

« La Poste Telecom, dont Julien Tétu est Président, devient une filiale du groupe Bouygues Telecom. Elle regroupe 400 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 300M€ en 2023 », indique le communiqué.

Benoît Torloting, directeur général de Bouygues Telecom, déclare :

Cette étape stratégique avec le Groupe La Poste illustre notre ambition dans le marché grand public. C’est une grande fierté de réunir nos deux marques aux valeurs si fortes : proximité, savoir-faire et agilité. Je suis fier d’accueillir les 400 collaborateurs de La Poste Telecom. Nous allons ensemble apporter la meilleure expérience numérique aux clients Mobile actuels et futurs de La Poste Telecom.

De son côté, Julien Tétu, président de La Poste Telecom, déclare :

C’est une grande fierté pour les équipes de La Poste Telecom de rejoindre Bouygues Telecom et le groupe Bouygues, qui ont construit un projet extrêmement minutieux pour poursuivre le développement de la marque La Poste Mobile, en parfaite compréhension avec ses éléments clés de succès. Cette opération permet de réunir le meilleur des deux mondes en associant le développement de cette belle marque postale dans l’un des plus formidables réseaux de proximité du pays, le réseau des bureaux de poste, avec le savoir-faire exceptionnel des équipes de Bouygues Telecom. L’excellence du réseau de Bouygues Telecom et son ADN de pionnier dans l’innovation sont autant d’atouts pour nous projeter encore plus loin.