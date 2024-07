Le rachat de La Poste Mobile est bloqué après un conflit entre SFR et La Poste

Il y a encore un blocage concernant le rachat de La Poste Mobile. C’est lié à SFR et La Poste, qui s’occupent de l’opérateur virtuel (MVNO). Selon Le Monde, les deux groupes sont en conflit depuis quelques semaines et envisagent même une action judiciaire.

Pour rappel, La Poste détient 51% de La Poste Mobile et SFR dispose de 49% restants. Le 22 février, il a été annoncé que Bouygues Telecom allait racheter le MVNO pour 950 millions d’euros. C’est un prix important par rapport à ce que proposaient Orange et Free, aussi intéressés par le rachat. Aussi, La Poste Mobile compte 2,3 millions de clients et a dégagé un bénéfice record de 22 millions d’euros en 2023.

SFR veut toucher plus d’argent que La Poste

Mais voilà, tout ne se passe pas comme prévu en coulisses. La raison est que La Poste verse chaque année plusieurs dizaines de millions d’euros à SFR pour utiliser son réseau mobile. La filiale d’Altice France, le groupe de Patrick Drahi, aimait bien cette rentrée d’argent et voulait continuer sur cette lancée au-delà de 2026, date prévue de renouvellement du contrat. Mais ça va changer maintenant : c’est Bouygues Telecom qui va récupérer ce loyer.

D’autre part, un problème concerne la répartition des 950 millions d’euros. La logique voudrait que 51% de cette somme aillent dans les poches de La Poste et 49% dans les poches de SFR. Mais l’opérateur au logo rouge n’est pas vraiment d’accord et propose un autre calcul. La société de Patrick Drahi part du principe que la grande partie des revenus de La Poste Mobile vient des forfaits. Et comme c’est SFR qui s’occupe du réseau, elle part du principe qu’elle devrait récupérer 75% de la somme de rachat, les 25% restants étant pour La Poste.

Le groupe de Patrick Drahi se demande si La Poste ne souhaite pas opportunément profiter des difficultés financières actuelles de SFR, qui croule sous 24 milliards d’euros de dette, pour le léser et renflouer ses propres caisses.

Bouygues Telecom peut renoncer au rachat

En face, La Poste ne comprend pas la réaction de l’opérateur. De même, elle part du principe que cela vient dénigrer la valeur du réseau des agences postales, pourtant reconnue dans les enquêtes de satisfaction des clients de La Poste Mobile. Aussi, La Poste étant un groupe public, la vente d’une de ses filiales à 51% constitue une privatisation, ce qui impose une procédure claire et encadrée.

À l’arrivée, c’est la Commission des participations et des transferts, une institution indépendante, qui doit valider l’opération. Mais le rachat est paralysé à ce jour. Pour sa part, Bouygues Telecom peut renoncer à l’achat si l’affaire prend trop de temps.