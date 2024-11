Le rachat de La Poste Mobile par Bouygues Telecom sera finalisé avant la fin de l’année

Ça se précise un peu plus pour le rachat de La Poste Mobile par Bouygues Telecom. L’opération sera bouclée avant la fin de l’année, après avoir connu quelques blocages.

Pour rappel, Bouygues Telecom a annoncé en début d’année avoir signé un accord pour racheter La Poste Mobile pour un montant de 950 millions d’euros. Mais la procédure a pris plus de temps que prévu, essentiellement à cause de divergences entre SFR (qui détient 49% de La Poste Mobile) et La Poste (qui détient 51%).

En juillet, nous avions appris que le rachat était bloqué, là encore à cause d’un conflit entre SFR et La Poste. En août, l’Autorité de la concurrence a donné le feu vert à Bouygues Telecom pour racheter La Poste Mobile. Mais il restait encore du travail en coulisses.

Aujourd’hui, le groupe Bouygues a publié ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2024 et donne une bonne nouvelle pour le rachat de l’opérateur virtuel (MVNO). « Bouygues Telecom a été informé du règlement de ces divergences le 4 novembre 2024 », indique aujourd’hui le groupe. « Par ailleurs, les autorisations administratives nécessaires ayant été obtenues et SFR ayant renoncé à son droit de préemption, les parties se sont entendues pour procéder à la finalisation de l’opération avant la fin de l’année ».

La Poste Mobile comptait 2,3 millions de clients au début de 2024. Le MVNO se repose aujourd’hui sur le réseau de SFR, mais il basculera sur celui de Bouygues Telecom d’ici les prochaines semaines, une fois que le rachat sera bouclé.