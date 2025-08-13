Bouygues Telecom dévoile une “Bbox rentrée”

La fin des vacances d’été arrive doucement et Bouygues Telecom en profite pour lancer « Bbox rentrée », une nouvelle offre de box Internet. Elle est disponible dès maintenant.
Dans le détail, l’offre « Bbox rentrée » propose une connexion Internet avec un débit descendant (download) de 1 Gb/s et un débit montant (upload) de 700 Mb/s. C’est largement suffisant pour la plupart des personnes. Du côté de la connexion Internet sans fil, on retrouve un modem avec du Wi-Fi 6 et ce que Bouygues Telecom appelle « WiFi intelligent ».
Il y a également un décodeur TV compatible 4K qui donne accès à plus de 180 chaînes de télévision. De plus, il y a un système d’enregistreur qui propose 100 heures.
Vient enfin la partie téléphone avec les appels illimités vers les fixes et mobile en France et vers les fixes de plus de 110 pays.
L’offre « Bbox rentrée » est disponible au prix de 28,99 €/mois sur le site de Bouygues Telecom. Attention toutefois : ce tarif est uniquement valable pour la première année. Au-delà, ce sera 35,99 €/mois. Il est cependant possible de garder le prix de 28,99 €/mois après un an. Il faut pour cela être également un client mobile de Bouygues Telecom.
L’opérateur fait savoir que l’installation fibre est gratuite. Aussi, il est rembourse jusqu’à 50 € des frais de résiliation de votre opérateur existant.
