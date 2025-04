Bouygues Telecom augmente les débits fibre de ses Bbox… et les prix

Bouygues Telecom a opéré à un changement au niveau de ses Bbox avec les offres fibre qui voient leurs débits augmenter. Les prix, eux aussi, sont en hausse.

L’offre d’entrée de gamme, la Bbox Fit, propose désormais 1 Gb/s en débit descendant (download) et 700 Mb/s en débit montant (upload), contre 600 Mb/s dans les deux sens auparavant. Aussi, Bouygues Telecom a mis fin au routeur Wi-Fi 5 pour le remplacer par un modèle compatible Wi-Fi 6. Cela permet d’avoir de meilleurs débits sans fil. Mais tout cela s’accompagne par une hausse de prix. Le nouveau prix est de 28,99€/mois pendant un an puis 35,99€/mois, soit une hausse de 3€ par rapport à la précédente tarification.

Il y a ensuite la Bbox Must. Rien ne bouge pour les points essentiels. On retrouve toujours 2 Gb/s en téléchargement, 900 Mb/s en envoi et une box Wi-Fi 6. Par contre il est maintenant possible d’avoir un répéteur Wi-Fi 6 sur demande. Attention toutefois, là aussi le prix est en hausse. L’augmentation est de 1€ avec 35,99€/mois pendant un an puis 42,99€/mois.

Ça continue avec la Bbox Ultym et ses débits symétriques de 8 Gb/s. Il y a maintenant la possibilité d’avoir la box compatible Wi-Fi 7 depuis le Web, là où c’était au préalable réservé à la commande en magasin. De plus, il est possible d’avoir deux répéteurs Wi-Fi 7 sur demande. À l’arrivée, le prix est en hausse de 2€ pour atteindre 44,99€/mois pendant un an puis 51,99€/mois.

Il y a deux autres éléments à noter. Bouygues Telecom ne propose plus Amazon Prime et d’autres bonus. Aussi, l’offre B&You Pure Fibre ne bouge pas et coûte toujours 23,99€/mois. Celle-ci propose 8 Gb/s en débit. Mais attention : il n’y a ni le téléphone ni la télévision.