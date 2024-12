Bouygues Telecom va présenter sa Bbox Wi-Fi 7 le 16 janvier

Bouygues Telecom a envoyé une invitation pour une conférence de presse qui se tiendra le 16 janvier 2025 à Paris. Si l’opérateur reste discret sur le contenu exact de l’événement, les indices laissent supposer qu’il s’agira du lancement d’une nouvelle Bbox compatible Wi-Fi 7.

Cette annonce survient dans un contexte où Bouygues Telecom cherche à concurrencer Free, qui a dévoilé la Freebox Ultra avec cette même technologie.

Le teasing effectué par Bouygues Telecom rappelle la stratégie de Free, avec un visuel mystérieux de la box à venir, accompagné de quelques hashtags évocateurs tels que « nouveauté », « fibre » et « Wi-Fi ». Ce choix de communication suscite d’ores et déjà des spéculations sur les fonctionnalités de ce futur produit.

Malheureusement pour Bouygues Telecom, nous connaissons déjà le visuel de sa nouvelle box Internet. En effet, un client l’a déjà reçue et a partagé des photos. Au moins deux nouveautés sont présentes avec la nouvelle Bbox. La première est le design général avec notamment un coloris noir/gris et une forme ovale au centre qui comprend un écran tactile. Cela permet notamment de configurer certains éléments, tout comme de modifier l’affichage et de faire des tests de débit. L’autre nouveauté est le support du Wi-Fi 7.

Au niveau des caractéristiques, il y a un port fibre, trois ports Ethernet (2x 1 Gb/s et 1x 10 Gb/s), un port d’alimentation, un port USB, une prise téléphone et un bouton pour allumer ou éteindre la box.