Bbox : la nouvelle box Wi-Fi 7 de Bouygues Telecom fuite en images

Bouygues Telecom n’a pas encore officialisé sa nouvelle Bbox, mais un client a déjà reçu la nouvelle box et c’est l’occasion de découvrir les premières nouveautés.

Au moins deux nouveautés sont présentes avec la nouvelle Bbox. La première est le design général avec notamment un coloris noir/gris et une forme ovale au centre qui comprend un écran tactile. Cela permet notamment de configurer certains éléments, tout comme de modifier l’affichage et de faire des tests de débit.

Une autre nouveauté est le support du Wi-Fi 7. Bouygues Telecom proposait jusqu’à présent des box compatibles avec le Wi-Fi 6E. On monte donc d’un cran et on retrouve la même norme Wi-Fi que sur la Freebox Ultra de Free et la Livebox 7 d’Orange.

Au niveau des caractéristiques, il y a un port fibre, trois ports Ethernet (2x 1 Gb/s et 1x 10 Gb/s), un port d’alimentation, un port USB, une prise téléphone et un bouton pour allumer ou éteindre la box.

C'est tout ce que j'ai, il n'y a pas marqué de caractéristiques techniques sur la boîte pic.twitter.com/Xh34A7OUz5 — KING SOMPASONGSACK (@r1mhollywood) November 25, 2024

Pas plus tard qu’hier, Benoit Torloting, le directeur général de Bouygues Telecom, faisait du teasing sur X (ex-Twitter) en indiquant : « Le compte à rebours est lancé… ». Cela semblait bien concerner une nouvelle box et ça se confirme aujourd’hui.

En toute logique, la nouvelle box de Bouygues Telecom devrait débarquer avec l’offre Bbox Ultym. L’officialisation devrait se faire d’ici quelques jours.