La Maison-Blanche rejoint officiellement TikTok

La Maison-Blanche a officiellement rejoint TikTok, une plateforme que Donald Trump avait pourtant tenté d’interdire durant son premier mandat. Son premier message reprend un montage vidéo du président lors de différents événements, accompagné d’un morceau de Kendrick Lamar, en écho à un mème populaire inspiré du film Creed. Dans cette séquence, Trump proclame « I am your voice », tandis que la légende annonce : « America we are BACK! What’s up TikTok? ». Un geste qui souligne la volonté du président d’investir un réseau social devenu capital pour séduire un électorat jeune, et qui avait déjà été déterminant dans sa victoire en 2024.

Ce virage contraste avec l’hostilité affichée jusqu’ici envers l’application. En 2020, Trump avait même signé un décret visant à bannir toute transaction avec ByteDance, maison mère chinoise de TikTok, au nom de la sécurité nationale. Il accusait alors la plateforme de permettre à Pékin de collecter des données sensibles et de menacer les intérêts américains. Depuis son retour au pouvoir, le président américain a toutefois suspendu à plusieurs reprises l’application de cette interdiction, offrant à ByteDance un sursis inespéré pour vendre sa filiale américaine. Plus récemment, Trump affirmait qu’un groupe « très riche » était prêt à racheter TikTok, mais aucun détail n’a depuis été communiqué par son administration.