TikTok continue de licencier dans sa division TikTok Shop US

Les licenciements semblent ne jamais devoir s’arrêter dans le monde de la tech, et après l’énorme plan social de Microsoft (qui met à la porte 9000 employés), c’est au tour de TikTok de faire des siennes. Si l’on en croit en effet les bonnes sources de Bloomberg, TikTok a procédé à une nouvelle vague de licenciements au sein de son équipe TikTok Shop US, la troisième depuis avril. Bien que le nombre exact de postes supprimés ne soit pas précisé, ces coupes reflètent les difficultés rencontrées par la branche e-commerce de l’entreprise aux États-Unis, et malgré une forte présence publicitaire et une croissance rapide.

Lancée il y a moins de deux ans, TikTok Shop US permet de vendre des produits directement via la plateforme, des commissions sur ses achats étant alors versées aux créateurs. Le succès de ce modèle commercial à priori « porteur » reste suspendu à l’avenir incertain de TikTok, en raison de l’interdiction officielle de l’application et aussi des pressions politiques exercées sur ByteDance pour la revendre le réseau social à une entreprise américaine. Donald Trump a récemment déclaré qu’un acheteur potentiel avait été trouvé, une promesse déjà formulée par le passé… avec le succès que l’on sait (ironie…).