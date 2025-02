Artemis : Boeing pourrait licencier jusqu’à 400 employés travaillant sur le Space Launch System

Boeing vient d’avertir son équipe d’ingénieurs travaillant sur le Space Launch System (SLS) que des licenciements étaient à craindre, ce qui pourrait compromettre le programme Artemis de la NASA en raison des retards et dépassements de coûts induits. La firme américaine prévoit de supprimer environ 400 postes d’ici avril 2025, en accord avec les ajustements budgétaires et stratégiques d’Artemis. A noter que Boeing collabore activement avec la NASA pour limiter les pertes d’emplois en repositionnant certains des employés concernés par ces suppressions de postes. Pour rappel, le SLS a réussi son premier lancement avec Artemis 1 en 2022, en envoyant une capsule Orion non habitée autour de la Lune. Artemis 2, la première mission habitée, a cependant été reportée à avril 2026, et le retour de l’homme sur la Lune (Artemis 3) est désormais prévu pour 2027 (un créneau qui semble désormais très optimiste).

Le Bureau de l’Inspecteur Général de la NASA (OIG) a exprimé de vives inquiétudes quant aux coûts exponentiels et aux retards du programme. L’investissement total dans Artemis devrait atteindre 93 milliards de dollars d’ici 2025, dont 23,8 milliards ont déjà été alloués au SLS. Un rapport d’août 2024 a également pointé la gestion inefficace et le manque d’expérience de Boeing, ce qui aurait entrainé de nouveaux retards pour l’Exploration Upper Stage, désormais attendu au plus tôt en 2027.

Par ailleurs, l’administration Trump semble vouloir réorienter les priorités spatiales américaines sous les conseils d’Elon Musk. L’entrepreneur milliardaire estime qu’Artemis est un programme inefficace, et préfèrerait allouer le maximum de ressources financières et matérielles pour Mars. SpaceX vise un premier atterrissage du Starship sur Mars dès 2026, ce qui en l’état actuel de la technologie semble totalement irréaliste.