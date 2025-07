Starlink s’explique sur la panne de son service Internet par satellite

Les utilisateurs de Starlink ont eu le droit à une panne de plusieurs heures, au point qu’ils ne pouvaient plus du tout accéder au service d’Internet par satellite. Les raisons étaient floues au départ, mais il y a maintenant une explication.

La panne mondiale du service de Starlink a eu lieu dans la soirée du 24 juillet. Au départ, le site du service de connexion satellitaire d’Elon Musk indiquait simplement : « Starlink connaît actuellement une panne de service. Notre équipe effectue des recherches ». Maintenant, une explication plus précise est fournie.

Michael Nicolls, vice-président de l’ingénierie chez Starlink, indique sur X (ex-Twitter) :

Starlink s’est en grande partie remis de la panne de réseau, qui a duré environ 2 heures et demie. Cette panne est due à une défaillance des principaux services logiciels internes qui gèrent le réseau central. Nous nous excusons pour cette interruption temporaire de notre service ; nous nous engageons fermement à fournir un réseau hautement fiable et nous nous efforcerons d’identifier les causes de ce problème et de faire en sorte qu’il ne se reproduise pas.