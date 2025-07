RCS, le successeur du SMS, va améliorer la qualité audio des messages vocaux

Le GSMA a dévoilé aujourd’hui la mise à jour Universal Profile 3.1 pour le RCS, à savoir le protocole qui succède au SMS. Cette version apporte des améliorations, notamment pour la qualité audio et l’expérience utilisateur.

Un son plus clair pour les messages vocaux

L’un des changements majeurs de l’Universal Profile 3.1 concerne la prise en charge améliorée de l’audio. Le codec xHE-AAC, déjà partiellement intégré dans la version précédente pour le décodage, permet désormais également l’encodage. Résultat : les messages vocaux et les clips audio partagés via RCS offriront une qualité sonore nettement supérieure après décompression. Les utilisateurs pourront envoyer et recevoir des fichiers audio de meilleure qualité, explique le GSMA. Cette avancée rapproche RCS des applications de messagerie comme WhatsApp ou Telegram.

L’Universal Profile 3.1 propose également de nouveaux mécanismes pour connecter les clients RCS aux services des opérateurs. Ces ajustements visent à améliorer l’intégration des nouveaux utilisateurs, garantissant une expérience plus fiable dès les premiers instants. Bien que les détails pratiques restent à découvrir, cette optimisation promet de rendre le RCS plus accessible et intuitif, renforçant son adoption à grande échelle.

Outre l’amélioration audio, la mise à jour inclut des avancées comme un meilleur signalement des spams, une sécurité renforcée pour les transferts de fichiers et la possibilité d’utiliser des liens profonds pour initier des conversations. Ces ajouts, bien que moins visibles, contribuent à rendre le RCS plus sûr et convivial. Les utilisateurs devraient voir ces changements apparaître progressivement dans des applications comme Google Messages sur Android ou l’application Messages d’Apple sur iOS, à mesure qu’elles adoptent ce nouveau standard.