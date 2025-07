Kindle Colorsoft : Amazon dévoile une variante moins chère de sa lisseuse

Amazon enrichit sa gamme Kindle Colorsoft avec deux nouvelles versions : un modèle moins chère et une édition pour les enfants. Ces annonces visent à rendre l’expérience de lecture en couleur plus accessible avec la liseuse.

Deux nouveaux Kindle Colorsoft

Le nouveau Kindle Colorsoft 16 Go, proposé à 269,99 €, se positionne comme une alternative économique au modèle Signature Edition, vendu 299,99 €. Cette version conserve l’écran couleur de 7 pouces, une première pour Amazon, qui affiche des couvertures de livres et des contenus graphiques avec une clarté appréciable. Cependant, pour réduire le prix de 30 €, Amazon a fait quelques concessions : ce modèle offre 16 Go de stockage au lieu de 32 Go, ne dispose pas une luminosité à réglage automatique et se limite à la charge via USB-C, sans option de charge sans fil. Malgré ces compromis, il promet jusqu’à huit semaines d’autonomie et inclut trois mois d’abonnement à Kindle Unlimited.

Amazon lance également le Kindle Colorsoft Kids (pour l’instant aux États-Unis) à 269,99 $, une liseuse conçue pour les jeunes lecteurs. Ce pack inclut un Kindle Colorsoft avec 16 Go de stockage, une coque de protection aux designs colorés (au choix entre « Rivière Fantastique » ou « Lecture Étoilée ») et un an d’abonnement à Amazon Kids+, qui donne accès à une vaste bibliothèque de livres et contenus adaptés aux enfants. Cette offre s’accompagne de fonctionnalités comme les systèmes de création de vocabulaire et de sagesse des mots pour enrichir l’apprentissage, ainsi que des contrôles parentaux pour gérer le temps de lecture et filtrer les contenus. Avec son écran couleur, cette liseuse rend les bandes dessinées et livres illustrés plus attrayants pour les jeunes.

Des problèmes avant le modèle précédent

Le lancement du Kindle Colorsoft Signature Edition en 2024 avait été marqué par un souci technique : une barre jaune visible sur l’écran de certains appareils. Amazon a réagi en suspendant temporairement les ventes. L’entreprise a effectué une combinaison d’ajustements logiciels et matériels pour corriger ce défaut. Les nouveaux modèles, y compris les versions 16 Go et Kids, bénéficient de ces améliorations, garantissant une expérience de lecture sans ce désagrément. Les clients ayant rencontré ce problème peuvent contacter le service client pour un remplacement ou un remboursement.