Kindle Colorsoft : des soucis d’écran pour la première liseuse couleur d’Amazon

Le lancement du Kindle Colorsoft, le premier modèle avec un écran couleur d’Amazon, ne s’est pas totalement passé comme prévu : de nombreux retours d’utilisateurs mécontents semblent indiquer que la liseuse a de gros soucis d’écran, la dalle virant carrément au jaune dans certains cas. Les cas de dalle défaillante sont suffisamment nombreux pour que la note du produit se soit effondrée sur le site de vente d’Amazon, la liseuse étant notée par les clients à 2,9 étoiles sur 5, plus du tiers des avis laissant même une seule étoile. Amazon prétend de son côté que le problème ne concerne qu’un petit nombre d’utilisateurs, ce dont on peut douter au vu justement de l’amoncellement de ces avis négatifs. Les clients touchés par ce jaunissement de l’écran devront se faire rembourser ou échanger leur liseuse, ce qui indique clairement qu’il n’existe pas de correctif possible, le souci étant strictement hardware.

Ah oui, c’est vraiment très jaune…

Cette situation a également un impact sur les délais de livraison, qui varient beaucoup selon les régions. Aux États-Unis, les livraisons devraient reprendre la semaine prochaine, mais au Royaume-Uni et en France, l’attente pourrait encore durer plusieurs mois, peut-être même jusqu’au mois d’avril 2025. Bien que les utilisateurs concernés puissent continuer à utiliser leur appareil en attendant un remplacement, cette affaire soulève bien des questions sur le processus de contrôle qualité d’Amazon. La société a probablement voulu lancer le produit avant les fêtes de fin d’année afin de profiter du Black Friday et de la période de Noël, et l’on peut craindre que cet empressement à livrer durant la « bonne » période ait conduit à des contrôles qualité allégés.